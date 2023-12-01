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Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой

1 декабря
2023 год

Новости кино >>
1 декабря 2023

Завершились съемки семисерийной адаптации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», в которой роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский. В сериале классический сюжет развивается в реалиях XXI века, но главные герои остаются неизменными, уточняет пресс-служба Кинопоиска, где состоится премьера проекта.

Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Кинопоиск также представил актерский состав «Преступления и наказания». Любовь Аксенова сыграет Дуню Раскольникову, сестру Родиона, а Тихон Жизневский воплотит образ Дмитрия Разумихина, друга Раскольникова. Алене Михайловой досталась роль Сони Мармеладовой, Олег Дуленин воплотит образ ее отца, а Виктория Толстоганова станет мачехой Сони Катериной Ивановной. Владислав Абашин сыграет Аркадия Свидригайлова, а Юлия Снигирь воплотит образ Марфы Петровны, жены Свидригайлова. Борис Хвошнянский станет Тенью, Юлия Марченко — матерью Раскольникова Пульхерией Александровной, а Никита Тарасов сыграет Петра Лужина. В роли старухи-процентщицы — Ёла Санько.

Новая интерпретация «Преступления и наказания» перенесет действие в XXI век, на улицы летнего Санкт-Петербурга. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. Самые зрелищные натурные сцены снимались на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, у памятника Ленину на улице Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии.

Продюсерами проекта выступили Михаил Китаев, Владимир Маслов, Ольга Филипук, а режиссером стал Владимир Мирзоев. Премьера проекта состоится в 2024 году.
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Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой фотографии
Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой фотографии
Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой фотографии
Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой фотографии
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