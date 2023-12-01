Иван Янковский станет Раскольниковым, Алена Михайлова – Соней Мармеладовой

Завершились съемки семисерийной адаптации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», в которой роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский. В сериале классический сюжет развивается в реалиях XXI века, но главные герои остаются неизменными, уточняет пресс-служба Кинопоиска, где состоится премьера проекта.
Новая интерпретация «Преступления и наказания» перенесет действие в XXI век, на улицы летнего Санкт-Петербурга. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. Самые зрелищные натурные сцены снимались на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, у памятника Ленину на улице Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии.
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