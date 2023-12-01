Объявлена конкурсная программа фестиваля «Дни короткометражного кино»

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Новости кино Владимир Канухин изобретает лекарство от страха в сериале «Ректор» В Москве завершились съемки восьмисерийного драмеди

Рецензии на фильмы «Немая ярость»: Вместо тысячи слов Новый фильм легендарного мастера боевиков Джона Ву

Лайфстайл «Слово пацана» потребовали запретить В Татарстане подростки устроили «забивы», как в сериале

Спутник телезрителя «Днюха!»: Ромком от слова «ром» В ночь с 30 ноября на 1 декабря, 03:40, телеканал «Дом кино»

Новости кино Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина Ему было 68 лет

Интервью Евгения Громова: «Я давно не видела смелых эротических проектов» Актриса — о роли в «Госпоже», исследовании сексуальности в кино и режиссерских амбициях