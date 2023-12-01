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Объявлена конкурсная программа фестиваля «Дни короткометражного кино»

1 декабря
2023 год

Новости кино >>
1 декабря 2023
Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет с 13 по 15 декабря в Москве. На открытии покажут фильм «Громко и нежно – внимание брусника!» режиссера Кирилла Алехина об одноименной музыкальной группе из Екатеринбурга. Сами музыканты сыграют сет на церемонии, уточняет пресс-служба смотра.

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Дни короткометражного кино»
фото: кадр из фильма «Громко и нежно – внимание брусника!»

В конкурсной программе примет участие 21 фильм из четырех стран (Россия, Иран, Финляндия, Кыргызстан), из них – 11 премьер. Многие картины программы представлены в лонг-листе «Золотого орла», а также принимали участие в кинофестивалях «Амурская осень», «Короче», «Будем жить», Большом фестивале мультфильмов, Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале и других киносмотрах.

В категории «Игровое кино» представлены такие фильмы, как «Прическа» Артема Захарьяна, «Черное» Виктории Дегтевой, «Ананас» Дилары Галеевой, «Роща» Екатерины Петровой-Вербич, «Дорога в облака» Ивана Соснина, «Алина wild» Ильи Лебедева, «Ой, то не вечер» Юлианы Гримуты, «Увидимся на чистой поляне!» Яны Ксениной, «И всюду жизнь» Валентины Беспалой, «Девять сантиметров» Кирилла Логинова, «Дураками» Георгия Батариели и «Emergency» режиссера Maryam Esmikgani.

Объявлена конкурсная программа фестиваля «Дни короткометражного кино»
фото: кадр из фильма «Девять сантиметров»

Секцию «Документальное кино» составили картины «Саня, драматург» Анастасии Зверьковой, «Громко и нежно – внимание брусника!» Кирилл Алехина, «Медик» Алижана Насирова и «Новый храм» Владимира Головнева. В анимационной категории представлены фильмы «Уважаемые пассажиры» Максима Куликова, «Омичка» Елизаветы Скворцовой, «Тшшш!» Нины Бисяриной, «Подружки» Натальи Абрамовой и «The Brightest Star» Туомаса Туппурайнена.

Вне конкурса покажут фестивальные хиты разных лет, среди которых такие фильмы, как «А» Татьяны Жуковой, «Как разжечь потухший огонь» Сергея Филатова, «Соня любит, Соня не любит» Натальи Беляевой, «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Взятка» Алексея Харитонова, «Король бакланов» Дарьи Разумниковой, «Евсеев: Признание ценою в жизнь» Андрея Огородникова, «Фельдшер в отпуске» Татьяны Ложниковой и «Цифровое бессмертие» режиссеров Владимира Головнева и Никиты Аниськина. «Эхо» киносмотра стартует в самую короткую ночь в году – 21 декабря – и продлится до 31 января 2024 года.

В состав жюри фестиваля войдут Владимир Котт, Наталья Семина, Борис Машковцев, Дмитрий Лемешев, Мария Смирнова, Евгений Григорьев, Анна Котова и Софья Лебедева. Председателем станет кинооператор, народный артист России, профессор Игорь Клебанов. Награды будут вручены в восьми номинациях, а общий призовой фонд составит 800 тысяч рублей.
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персоны
Кирилл АлёхинНикита АниськинГеоргий БатариелиНаталья Беляева (II)Валентина БеспалаяНина БисяринаВладимир ГоловнёвЕвгений Григорьев (VI)Вика ДёгтеваТатьяна Жукова (II)Игорь КлебановАнна Котова (II)Владимир КоттИлья ЛебедевСофья ЛебедеваДмитрий ЛемешевАнтон МамыкинБорис МашковцевАндрей Огородников (II)Дарья РазумниковаИван СоснинСергей Филатов (II)Алексей Харитонов (II)
фильмы
АБелым по чёрномуВзяткаГромко и нежноЕвсеев: признание ценою в жизньИ всюду жизньКак разжечь потухший огоньКороль баклановСоня любит, Соня не любитФельдшер в отпускеЧёрное

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