Объявлена конкурсная программа фестиваля «Дни короткометражного кино»

Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет с 13 по 15 декабря в Москве. На открытии покажут фильм «Громко и нежно – внимание брусника!» режиссера Кирилла Алехина об одноименной музыкальной группе из Екатеринбурга. Сами музыканты сыграют сет на церемонии, уточняет пресс-служба смотра.
фото: кадр из фильма «Громко и нежно – внимание брусника!»
В конкурсной программе примет участие 21 фильм из четырех стран (Россия, Иран, Финляндия, Кыргызстан), из них – 11 премьер. Многие картины программы представлены в лонг-листе «Золотого орла», а также принимали участие в кинофестивалях «Амурская осень», «Короче», «Будем жить», Большом фестивале мультфильмов, Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале и других киносмотрах.
Секцию «Документальное кино» составили картины «Саня, драматург» Анастасии Зверьковой, «Громко и нежно – внимание брусника!» Кирилл Алехина, «Медик» Алижана Насирова и «Новый храм» Владимира Головнева. В анимационной категории представлены фильмы «Уважаемые пассажиры» Максима Куликова, «Омичка» Елизаветы Скворцовой, «Тшшш!» Нины Бисяриной, «Подружки» Натальи Абрамовой и «The Brightest Star» Туомаса Туппурайнена.
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