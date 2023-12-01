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Марк Эйдельштейн воплотит образ антигероя в криминальной драме «Наступит лето»

1 декабря
2023 год

Новости кино >>
1 декабря 2023

Стартовали съемки дебютного полнометражного фильма Кирилла Султанова «Наступит лето», одну из главных ролей в котором сыграет Марк Эйдельштейн. Производством независимой черно-белой картины занимается кинокомпания «Смена», уточняют в пресс-службе ленты.

Марк Эйдельштейн воплотит образ антигероя в криминальной драме «Наступит лето»
фото: пресс-служба фильма, фотограф Анастасия Милинец

По сюжету детдомовец Никита (Микита Воронов) бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном (Марк Эйдельштейн) — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.

В фильме также примут участие Кирилл Кяро, Тина Стойилкович, Ксения Гусева, Арсений Каверзин, Денис Хохрин и Никита Оносов. Картина создается при участии инвесторов и партнеров, которым понравился сценарий.

«Мы провели достаточно кропотливый каст группы и собрали самых талантливых дебютантов, за плечами которых опыт работы в коротком метре. В данном случае, это принципиальное решение - открыть молодым путь в большое кино и дать возможность высказаться. Ребята стараются проявить себя и делают это с большой любовью и самоотдачей, что несомненно повлияет на качество создаваемого материала, его искренность и оригинальность», — добавляет продюсер картины Екатерина Голубева-Польди.
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