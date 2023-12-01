Марк Эйдельштейн воплотит образ антигероя в криминальной драме «Наступит лето»

Стартовали съемки дебютного полнометражного фильма Кирилла Султанова «Наступит лето», одну из главных ролей в котором сыграет Марк Эйдельштейн. Производством независимой черно-белой картины занимается кинокомпания «Смена», уточняют в пресс-службе ленты.
По сюжету детдомовец Никита (Микита Воронов) бежит от правосудия в Москву, где знакомится с Дэном (Марк Эйдельштейн) — богатым сиротой, который предлагает Никите билет в лучшую жизнь в обмен на дружбу с ним. Никита соглашается, не догадываясь, какую цену ему придется за это заплатить.
«Мы провели достаточно кропотливый каст группы и собрали самых талантливых дебютантов, за плечами которых опыт работы в коротком метре. В данном случае, это принципиальное решение - открыть молодым путь в большое кино и дать возможность высказаться. Ребята стараются проявить себя и делают это с большой любовью и самоотдачей, что несомненно повлияет на качество создаваемого материала, его искренность и оригинальность», — добавляет продюсер картины Екатерина Голубева-Польди.
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