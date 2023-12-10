«Анатомия падения» стала триумфатором европейского «Оскара»

что почитать?

В ночь с 8 на 9 декабря, 00:25, Культура

Этой весной пара объявила о расставании спустя 14 лет совместной жизни

Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Продолжение сериала про темные дела в даркнете

Образ главного героя Серкана долго держали в тайне

Стало известно, кто сыграет турецкого афериста в ромкоме «Блеск» с Александрой Бортич

Леон Кемстач из «Слова пацана» может стать «Летающим пацаном»

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«У вас губы большие, наверное, и рот глубокий»: Екатерина Варнава о том, как относятся к её пластическим операциям

Актриса призналась, что столкнулась с травлей из-за внешности ещё в школе