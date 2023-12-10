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«Анатомия падения» стала триумфатором европейского «Оскара»

10 декабря
2023 год

Новости кино >>
10 декабря 2023
В Берлине состоялась церемония вручения призов Европейской киноакадемии. Лучшим фильмом признали «Анатомию падения» Жюстин Трие. Картину также наградили за режиссуру, женскую роль (Сандра Хюллер), сценарий и монтаж. Список победителей доступен на сайте премии.

«Анатомия падения» стала триумфатором европейского «Оскара»
фото: компания Про:взгляд

«Анатомия падения», ранее получившая Золотую пальмовую ветвь на минувшем Каннском фестивале, рассказывает о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. В российский прокат картину выпустила компания Про:взгляд 19 октября.

Среди других фаворитов премии «Меч короля» Николая Арселя, который завоевал три награды: за операторскую работу, дизайн костюмов и лучшего актера (Мадс Миккельсен). Приз ФИПРЕССИ достался молодежной драме «Как заниматься сексом», лучшей документальной работой назвали эстонскую ленту «Сестринство бани по-черному», лучшим короткометражным фильмом стал «Тяжкий труд», а главным мультфильмом — «Мечты робота». Британская картина «Задира» получила приз молодежной аудитории, фильм «Общество снега» отметили за лучший грим и визуальные эффекты, «Зону интересов» — за лучший звук, а за лучший саундтрек наградили Маркуса БиндераКлуб Зеро»). Приз за лучшие декорации ушел фильму «Химера».
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