Антон Денисенко и Анастасия Фурса станут «Чужими людьми»

По сюжету счастливая Вера Васильева ждет ребенка от любимого мужчины и собирается за него замуж, когда всплывает неприглядная правда – Михаил женат и воспитывает двоих детей. В процессе выяснения отношений Михаил избивает Веру, думая, что она шантажирует его беременностью. У Веры случается выкидыш, и она навсегда теряет возможность иметь детей. Справиться с депрессией ей помогает одноклассник Слава – знакомит ее с сыном Игнатом, который тяжело переживает смерть матери. Пытаясь помочь мальчику, Вера и Вячеслав решают пожениться – в браке не будет любви, но будет уважение и главное – они смогут лучше опекать ребенка. Однако совместная жизнь не приносит ничего, кроме понимания, что они друг для друга попросту чужие люди. А Михаил, вернувшись к жене, не может забыть Веру. Он предлагает ей продолжить отношения в обмен на продвижение Вячеслава по службе, но получает отказ. В отместку Михаил устраивает ему ловушку, а Вера неожиданно понимает, что Слава ей небезразличен.
«Моя героиня – нежная женщина со стальным характером – это хорошее сочетание. То, с чем она сталкивается, закаляет ее – здесь подходит фраза "Все, что не убивает, делает нас сильнее". Смысл нашего проекта в его названии – иногда очень близкие люди могут быть намного дальше от тебя, чем незнакомец, способный стать самым родным и любимым. Не всегда знаешь, где найдешь, а где потеряешь, поэтому нужно всегда быть открытым этому миру и готовым принять подарки судьбы», — отмечает Анастасия Фурса.
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