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Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших»

10 декабря
2023 год

Новости кино >>
10 декабря 2023
В Москве завершились съемки сериала «Красные линии», спин-оффа проекта «Бывшие» онлайн-кинотеатра START. В центре сюжета — история становления дерзкой писательницы Лены Берн, у которой мистическим образом крадут идею книги. Главную роль исполнила Полина Гагарина, сообщают в пресс-службе видеосервиса.

Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем Елена Берн (тетя Лена) появляется в «Бывших» на пике успеха. Но что ей пришлось преодолеть с того момента, когда она решает бросить все и отправиться в Москву ради мечты — издать роман и познакомиться со своим кумиром? Действие «Красных линий» развернется за три года до финала «Бывших» и раскроет секрет и цену стремительного взлета.

«Те, кто смотрели со мной третий сезон сериала “Бывшие”, знают мою героиню Елену Берн — сильную, властную, убедительную и даже распущенную… но это все маска, защита. Под этой маской всегда скрывалась трогательная, беззащитная, талантливая и очень живая Елена Огурцова. Вот ее я и сыграла в “Красных линиях”. Мне было непросто, но очень интересно, уверена, будет интересно и вам. Диплом драматической актрисы отстояла с честью», — рассказала Полина Гагарина, в свое время окончившая актерский факультет Школы-студии МХАТ.

Режиссер Гамлет Дульян рассказал о перевоплощении Полины Гагариной для роли Лены. «Нигде больше вы не увидите ее в таком амплуа. Полина нашла в себе силы и смелость пойти против себя, своего бренда “Полина Гагарина” и абсолютно уйти от всех привязок в другое направление. Из визуальных изменений мы поменяли ей прическу. Кстати, это было предложение Полины — затемнить ее родные волосы. Мы использовали минимум мейка, чтобы максимально сохранить все шероховатости. Это помогло ее работе, и безумно круто, что Полина оказалась на это готова. Многие звезды боятся: ой, что-то не то со мной случится, я буду некрасивой. У Полины это не так. Она смелый человек», — отметил постановщик.

Краеугольным камнем истории актер Илья Любимов называет книгу «Красные линии», вокруг которой строится сюжет. «В ней есть мистическая составляющая. Это сказка, в которой змей (или змея) странным образом начинает руководить персонажами. Непонятно, какое начало он из себя представляет, то ли это дух света, то ли тьмы. Но люди начинают прислушиваться к таким голосам, следовать их советам. Это сказка о голосах, которые звучат внутри каждого из нас», — поделился Любимов.

Финальный, третий, сезон «Бывших» вышел на START в 2021 году. Сериал посмотрели более 5 млн домохозяйств, не считая показов на телевидении (Первом канале и ТНТ) и других площадках. Полнометражный фильм «Бывшие. Happy end» принес более 180 миллионов кассовых сборов.
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Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших» фотографии
Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших» фотографии
Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших» фотографии
Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших» фотографии
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