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Расселл Кроу сыграет Геринга в исторической драме «Нюрнберг»

10 декабря
2023 год

Новости кино >>
10 декабря 2023

Расселл Кроу, Рами Малек и Майкл Шэннон сыграют в исторической драме «Нюрнберг» о суде над военными преступниками гитлеровской Германии. Режиссером фильма выступит Джеймс Вандербилт, написавший сценарий триллера «Зодиак», уточняет Deadline.

Расселл Кроу сыграет Геринга в исторической драме «Нюрнберг»
фото: Deadline.com

Фильм, основанный на книге журналиста Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр», расскажет историю американского психиатра Дугласа Келли, которому предстоит понять, могут ли нацистские преступники предстать перед судом и ответить за свои действия. Роль Келли исполнит Рами Малек. Его герой окажется втянут в сложные взаимоотношения с Германом Герингом, правой рукой Адольфа Гитлера, которого сыграет Рассел Кроу. Майклу Шэннону достанется роль судьи Верховного суда Роберта Х. Джексона, главного обвинителя на Нюрнбергском процессе.

Вандербилт также напишет сценарий картины. Съемки фильма должны стартовать в Венгрии в феврале.
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