Расселл Кроу сыграет Геринга в исторической драме «Нюрнберг»

что почитать?

Образ главного героя Серкана долго держали в тайне

Стало известно, кто сыграет турецкого афериста в ромкоме «Блеск» с Александрой Бортич

В ночь с 7 на 8 декабря, 01:40, viju TV1000

В ночь с 8 на 9 декабря, 00:25, Культура

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

«Я, Франкенштейн»: Кто страшнее, тот и прав

Лайфстайл

«У вас губы большие, наверное, и рот глубокий»: Екатерина Варнава о том, как относятся к её пластическим операциям

Актриса призналась, что столкнулась с травлей из-за внешности ещё в школе