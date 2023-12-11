«Снегирь» Бориса Хлебникова получил гран-при кинофестиваля Arctic open

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Продолжение сериала про темные дела в даркнете

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актриса не всегда может себя контролировать

«Я бываю очень резкая»: Лариса Гузеева призналась, что её тяготит собственная несдержанность

Леон Кемстач из «Слова пацана» может стать «Летающим пацаном»

В ночь с 8 на 9 декабря, 00:25, Культура

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«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

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