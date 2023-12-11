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«Снегирь» Бориса Хлебникова получил гран-при кинофестиваля Arctic open

11 декабря
2023 год

Новости кино >>
11 декабря 2023
В Архангельске завершился VII Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open. Гран-при получил режиссер Борис Хлебников за фильм «Снегирь», уточняет пресс-служба смотра.

«Снегирь» Бориса Хлебникова получил гран-при кинофестиваля Arctic open
фото: Arctic open/Артем Келарев

«Я очень давно хотел попасть в Архангельск, мы даже на самом деле в какой-то момент думали здесь снимать кино, но не получилось пофинансовым договоренностям. Я счастлив здесь побывать. Этот фестиваль напоминает о том времени, когда мир был открытым, и я хочу пожелать всем мира», — отметил режиссер.

Лучшим режиссером полнометражного игрового фильма признали Светлану Самошину, поставившую картину «Край надломленной луны». Лучшим дебютом на фестивале была признана картина «Как звезды» режиссера Марии Лойтер. За роль в этом фильме также наградили специальным дипломом Юлию Снегирь с формулировкой «За актерскую смелость и самоиронию». Награду за лучший сценарий к фильму «Холодный как мрамор» получили Асиф Рустамов и Рулоф-Ян Миннебу. Лучшим оператором игрового кино признали Сергея Циписа за картину «Анжелюс», а в документальной категории отметили ленту «Отцы» Юрия Мокиенко. Лучшим режиссером документального фильма стал Евгений Леушкин («Тучи как люди»), лучшим оператором-документалистом назвали Мали Пос («Семь дней осени»), а за сценарий в этой категории отметили Сергея Догорова, Ирину Васильеву, Марину Горностаеву за фильм «Лицо».

Лучшим игровым короткометражным фильмом стал иранский «Чемодан» Самана Хоссейнпуора и Ако Зандкарими, а лучшим режиссером в коротком метре — Дмитрий Чирков, снявший фильм «Сыновья Большой Медведицы». Приз за лучший сценарий игрового короткометражного фильма получил Иван Соснин («Дорога в облака»), а лучшим оператором короткого метра назвали Артура Бакулева («Дом на колесах»).

«Снегирь» Бориса Хлебникова получил гран-при кинофестиваля Arctic open
фото: Arctic open/Артем Келарев

Специальных дипломов удостоились картины «Хранитель маяка» Льюиса Роуза («За высокохудожественное раскрытие темы гуманизма»), «Макушка земли» Эдуарда Новикова («За лучшее раскрытие Арктических образов») и «Где я, мама?» Алены Щипициной («За высшее мастерство режиссера — глубокое и проникновенное отражение судьбы героя»).

На кинофестивале работала еще одна судейская команда — медиажюри. Специальный приз от жюри, состоящего из архангельских режиссеров и журналистов, получила документальная лента «Оторванные» Владимира Кривова. Специальные дипломы достались фильмам «Заполярная экскурсия» Сергея Масальского («За раскрытие характера человека, который делает сложный жизненный выбор») и «Капитан индонезийских морей», режиссерами которого выступили Харса Пердана, Мухаммад Фархан («За авторский взгляд на человеческие отношения в трудных условиях»).

В конкурсной программе кинофестиваля участвовали 53 фильма из 17 стран. За четыре фестивальных дня кинособытия VII Arctic open посетили более 7000 человек.
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№ 1
Юля Наумова   11.12.2023 - 14:29
"Снегирь" не плохое кино. С большим удовольствием посмотрела. Тем более с такими актерами. Но больше всего подкупила тематика фильма. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ирина Васильева (III)Марина ГорностаеваСергей ДогоровВладимир КривовМария ЛойтерЮрий МокиенкоЭдуард НовиковСветлана СамошинаЮлия СнигирьИван СоснинБорис ХлебниковДмитрий ЧирковАлена Щипицина
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