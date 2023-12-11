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Наталью Гончарову в фильме «Пророк» сыграет Алена Долголенко

11 декабря
2023 год

Новости кино >>
11 декабря 2023

Наталью Гончарову в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» производства кинокомпании «Централ Партнершип» и компании «Кинослово» сыграет Алена Долголенко. Это первая большая роль актрисы в проекте такого масштаба, уточняет пресс-служба ЦПШ.

Наталью Гончарову в фильме «Пророк» сыграет Алена Долголенко
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»

«Для меня этот проект — как полет в космос. Настолько невероятная история, возможность прикоснуться к уникальным личностям и побывать в другой Вселенной. Теперь страшно возвращаться обратно на Землю, потому что я только что была женой Пушкина, смотрела ему в глаза, видела его смерть, у нас были дети, и как теперь без всего этого жить? У нас сформировалась потрясающая команда, и мне все очень помогали, я благодарна каждому человеку. Мне очень повезло с партнерами, Юра меня всегда поддерживал, направлял, он вообще удивительный партнер и человек. У меня перевернулся мир за время съемок, участие в "Пророке" — одно из ключевых событий в моей жизни», — делится Долголенко.

«Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова — это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. В картине Пушкин предстанет как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным. Образ поэта в разные годы жизни воплотят Юра Борисов и Кай Гетц.

Наталью Гончарову в фильме «Пророк» сыграет Алена Долголенко
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»

«Мы долго проводили кастинг на роль Натальи Гончаровой, так как для нас было очевидно, что для воплощения легендарной истории любви на экране и главной женщины в жизни Александра Сергеевича нужна особенная актриса. Алена невероятно талантлива, и мы очень ею гордимся. Она очень точно передает задуманный нами образ Натальи Николаевны, и что не менее важно — они с Юрой Борисовым создают прекрасный актерский дуэт, видеть их вместе в кадре по-настоящему завораживающе», — подчеркивает генеральный продюсер Петр Ануров.

В фильме также играют: Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и другие. Образ Жоржа Дантеса воплощает французский актер Флориан Десбьендра. Хореографом проекта выступает Олег Глушков, работавший над «Стилягами», лауреат престижных российских и международных премий.

На большие экраны картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет 14 февраля 2025 года.
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Пророк. История Александра ПушкинаСтиляги

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Наталью Гончарову в фильме «Пророк» сыграет Алена Долголенко фотографии
Наталью Гончарову в фильме «Пророк» сыграет Алена Долголенко фотографии
Наталью Гончарову в фильме «Пророк» сыграет Алена Долголенко фотографии
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