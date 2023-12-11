«Барби», «Оппенгеймер» и «Анатомия падения» претендуют на «Золотой глобус»

Фильмы «
Барби
», «
Оппенгеймер
», «
Убийцы цветочной луны
» и «
Бедные-несчастные
» лидируют по числу номинаций на «Золотой глобус». Полный список претендентов доступен на
сайте
премии, которая в 2024 году пройдет 7 января. У картины
Греты Гервиг
насчитывается девять номинаций, у фильма
Кристофера Нолана
восемь, далее идут ленты
Мартина Скорсезе
и
Йоргоса Лантимоса
, у каждой по семь номинаций. В сериальной части лидируют «
Наследники
» с девятью номинациями и «
Медведь
» с пятью.
фото: кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»
В категории «Лучший фильм (драма)» на награду претендуют «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны», «
Маэстро
», «
Прошлые жизни
», «
Анатомия падения
» и «
Зона интересов
». В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» представлены «Барби», «Бедные-несчастные», «
Американское чтиво
», «
Оставленные
», «
Май, декабрь
» и «
Air: Большой прыжок
». Среди режиссеров за главный приз поборются Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Грета Гервиг («Барби»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»),
Брэдли Купер
(«Маэстро»),
Селин Сон
(«Прошлые жизни»).
Впервые вручат приз за «Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более $100 млн сборов)», в этой категории представлены фильмы «Барби», «
Джон Уик 4
», «
Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I
», «Оппенгеймер», «
Стражи Галактики: Часть 3
», «
Братья Супер Марио в кино
», «
Тейлор Свифт: The Eras Tour
», «
Человек-паук: Паутина вселенных
».
фото: кадр из фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour»
За звание лучшего актера в драматическом фильме поборются Брэдли Купер («Маэстро»),
Киллиан Мерфи
(«Оппенгеймер»),
Леонардо ДиКаприо
(«Убийцы цветочной луны»),
Колман Доминго
(«
Растин
»),
Эндрю Скотт
(«Все мы незнакомцы»),
Барри Кеоган
(«
Солтберн
»). В категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» заявлены
Джеффри Райт
(«Американское чтиво»),
Пол Джаматти
(«Оставленные»),
Мэтт Дэймон
(«Air: Большой прыжок»),
Хоакин Феникс
(«
Все страхи Бо
»),
Тимоти Шаламе
(«
Вонка
»),
Николас Кейдж
(«
Герой наших снов
»). В номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» представлены
Лили Глэдстоун
(«Убийцы цветочной луны»),
Кэри Маллиган
(«Маэстро»),
Сандра Хюллер
(«Анатомия падения»),
Кэйли Спэни
(«
Присцилла
»),
Аннетт Бенинг
(«
Дайана Найэд
»),
Грета Ли
(«Прошлые жизни»). За звание лучшей актрисы в комедии или мюзикле поборются
Альма Пейсти
(«
Опавшие листья
»),
Эмма Стоун
(«Бедные-несчастные»),
Марго Робби
(«Барби»),
Натали Портман
(«Май, декабрь»),
Фэнтейжа Баррино
(«Цвет лиловый»),
Дженнифер Лоуренс
«
Без обид
». В актерских номинациях за роли второго плана заявлены
Райан Гослинг
(«Барби»),
Роберт Де Ниро
(«Убийцы цветочной луны»),
Роберт Дауни-младший
(«Оппенгеймер»),
Марк Руффало
(«Бедные-несчастные»),
Чарльз Мелтон
(«Май, декабрь»),
Уиллем Дефо
(«Бедные-несчастные»),
Эмили Блант
(«Оппенгеймер»),
Давайн Джой Рэндольф
(«Оставленные»),
Даниэль Брукс
(«Цвет лиловый»),
Джулианна Мур
(«Май, декабрь»),
Джоди Фостер
(«Дайана Найэд»),
Розамунд Пайк
(«
Солтберн
»).
В категории «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены «Анатомия падения», «
Я — Капитан»
, «Зона интересов», «Общество снега», «Опавшие листья», «Прошлые жизни». В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены «Человек-паук: Паутина вселенных», «
Мальчик и птица
», «
Элементарно
», «
Судзумэ, закрывающая двери
», «Заветное желание», «Братья Супер Марио в кино».
В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «
1923
», «
Корона
», «
Дипломат
», «
Одни из нас
», «
Утреннее шоу
», «Наследники», комедийные проекты «Медведь», «
Тед Лассо
», «
Начальная школа Эбботт
», «Быть присяжным», «
Убийства в одном здании
», «
Барри
», мини-сериалы и телефильмы «
Весь невидимый нам свет
», «
Грызня
», «
Дэйзи Джонс и The Six
», «
Попутчики
», «
Уроки химии
», «
Фарго
».
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