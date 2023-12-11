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«Барби», «Оппенгеймер» и «Анатомия падения» претендуют на «Золотой глобус»

11 декабря
2023 год

Новости кино >>
11 декабря 2023

Фильмы «Барби», «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны» и «Бедные-несчастные» лидируют по числу номинаций на «Золотой глобус». Полный список претендентов доступен на сайте премии, которая в 2024 году пройдет 7 января. У картины Греты Гервиг насчитывается девять номинаций, у фильма Кристофера Нолана восемь, далее идут ленты Мартина Скорсезе и Йоргоса Лантимоса, у каждой по семь номинаций. В сериальной части лидируют «Наследники» с девятью номинациями и «Медведь» с пятью.

«Барби», «Оппенгеймер» и «Анатомия падения» претендуют на «Золотой глобус»
фото: кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

В категории «Лучший фильм (драма)» на награду претендуют «Оппенгеймер», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни», «Анатомия падения» и «Зона интересов». В номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» представлены «Барби», «Бедные-несчастные», «Американское чтиво», «Оставленные», «Май, декабрь» и «Air: Большой прыжок». Среди режиссеров за главный приз поборются Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Грета Гервиг («Барби»), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»), Брэдли Купер («Маэстро»), Селин Сон («Прошлые жизни»).

Впервые вручат приз за «Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более $100 млн сборов)», в этой категории представлены фильмы «Барби», «Джон Уик 4», «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I», «Оппенгеймер», «Стражи Галактики: Часть 3», «Братья Супер Марио в кино», «Тейлор Свифт: The Eras Tour», «Человек-паук: Паутина вселенных».

«Барби», «Оппенгеймер» и «Анатомия падения» претендуют на «Золотой глобус»
фото: кадр из фильма «Тейлор Свифт: The Eras Tour»

За звание лучшего актера в драматическом фильме поборются Брэдли Купер («Маэстро»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»), Колман ДомингоРастин»), Эндрю Скотт («Все мы незнакомцы»), Барри КеоганСолтберн»). В категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» заявлены Джеффри Райт («Американское чтиво»), Пол Джаматти («Оставленные»), Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»), Хоакин ФениксВсе страхи Бо»), Тимоти ШаламеВонка»), Николас КейджГерой наших снов»). В номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» представлены Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Кэри Маллиган («Маэстро»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэйли СпэниПрисцилла»), Аннетт БенингДайана Найэд»), Грета Ли («Прошлые жизни»). За звание лучшей актрисы в комедии или мюзикле поборются Альма ПейстиОпавшие листья»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Марго Робби («Барби»), Натали Портман («Май, декабрь»), Фэнтейжа Баррино («Цвет лиловый»), Дженнифер Лоуренс «Без обид». В актерских номинациях за роли второго плана заявлены Райан Гослинг («Барби»), Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), Марк Руффало («Бедные-несчастные»), Чарльз Мелтон («Май, декабрь»), Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»), Эмили Блант («Оппенгеймер»), Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»), Даниэль Брукс («Цвет лиловый»), Джулианна Мур («Май, декабрь»), Джоди Фостер («Дайана Найэд»), Розамунд ПайкСолтберн»).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» заявлены «Анатомия падения», «Я — Капитан», «Зона интересов», «Общество снега», «Опавшие листья», «Прошлые жизни». В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены «Человек-паук: Паутина вселенных», «Мальчик и птица», «Элементарно», «Судзумэ, закрывающая двери», «Заветное желание», «Братья Супер Марио в кино».

В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «1923», «Корона», «Дипломат», «Одни из нас», «Утреннее шоу», «Наследники», комедийные проекты «Медведь», «Тед Лассо», «Начальная школа Эбботт», «Быть присяжным», «Убийства в одном здании», «Барри», мини-сериалы и телефильмы «Весь невидимый нам свет», «Грызня», «Дэйзи Джонс и The Six», «Попутчики», «Уроки химии», «Фарго».
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