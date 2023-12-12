Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го

12 декабря
2023 год

Новости кино >>
12 декабря 2023
Анонсированный в июне новый сезон «Истребителя демонов» еще в пути, но обещает прибыть с весенним ветром. Производством сериала с подзаголовком «Тренировка столпов» по-прежнему занимается студия ufotableПожиратель богов», «Переполох Минори!»). Смотрим трейлер.


В десятой арке манги Коёхару Готогэ, Тандзиро отправляется к столпу камня Гёмэю Химэдзиме, чтобы усовершенствовать навыки перед грядущими сражениями. Тем временем предводитель демонов Мудзан Кибуцудзи разыскивает Нэдзуко, которая из полудемоницы превратилась в нечто невиданное.

Читать Обзор третьего сезона «Истребителя демонов»
Традиционный для франшизы полнометражный мостик между арками стартует 2 февраля в Токио. Состоит он из финального эпизода «Деревни кузнецов» и первого часового эпизода «Тренировки столпов». В проморолике обещают, что фильм посетит 140 стран в формате 4K и IMAX.

Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го

Первый полнометражный «Истребитель демонов» вышел в 2019 году и, несмотря на эпидемию Covid-19 (а, быть может, благодаря ей) стал самым кассовым аниме планеты, собрав более $500 миллионов.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Выдали вазу: как «Истребитель демонов» превращается в автопародию
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
Подними красный фонарь: «Истребитель демонов». Второй сезон
Поиск по меткам
UfotableАнимацияаниме
фильмы
Истребитель демонов: Деревня кузнецовИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клинок, рассекающий демоновПереполох Минори!Пожиратель Богов

фотографии >>
Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го фотографии
Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го фотографии
Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го фотографии
Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Муталип Давлетмирзаев
10 декабря ушёл из жизни актёр Муталип Давлетмирзаев.

День рождения >>

Анастасия Бакланова (II)
Леонид Быков
Василий Векшин
Касым Жакибаев
Олеся Мацкевич-Грибок
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Александр Спорыхин
Магдалена Бочарская
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Эдвард Джей Робинсон
Фрэнк Синатра
Том Уилкинсон
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен