Лучше бы тренировался: четвертый сезон аниме «Истребитель демонов» выйдет весной 2024-го

Анонсированный
в июне новый сезон «Истребителя демонов
» еще в пути, но обещает прибыть с весенним ветром. Производством сериала с подзаголовком «Тренировка столпов
» по-прежнему занимается студия ufotable
(«Пожиратель богов
», «Переполох Минори!
»). Смотрим трейлер.
В десятой арке манги Коёхару Готогэ
, Тандзиро
отправляется к столпу камня Гёмэю Химэдзиме, чтобы усовершенствовать навыки перед грядущими сражениями. Тем временем предводитель демонов Мудзан Кибуцудзи
разыскивает Нэдзуко
, которая из полудемоницы превратилась в нечто невиданное.
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Обзор третьего сезона «Истребителя демонов»
Традиционный для франшизы полнометражный мостик между арками стартует 2 февраля в Токио. Состоит он из финального эпизода «Деревни кузнецов
» и первого часового эпизода «Тренировки столпов». В проморолике обещают, что фильм посетит 140 стран в формате 4K и IMAX.
Первый полнометражный
«Истребитель демонов» вышел в 2019 году и, несмотря на эпидемию Covid-19 (а, быть может, благодаря ей) стал самым кассовым аниме планеты
, собрав более $500 миллионов.
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