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«Блеск» с Александрой Бортич выйдет 14 декабря

12 декабря
2023 год

Новости кино >>
12 декабря 2023
На Иви 14 декабря состоится премьера всех серий «Блеска» Марии Агранович. В сериале производства Продюсерского центра «Синема Продакшн» сыграли Александра Бортич, Джордж Кафаров, Кирилл Кяро, Юлия Гаврилина, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Алена Бабенко и Артур Бесчастный, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Блеск» с Александрой Бортич выйдет 14 декабря

По сюжету Аня (Бортич) трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист (Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.

«Больше всего мне запомнились две съемочные смены, — вспоминает шоураннер сериала Мария Трубникова. — Одна на кораблике — когда по сюжету герои плывут через Босфор во дворец султана. Во-первых, артистов укачало так, что пришлось останавливать съемку, выпускать их на берег и давать им лекарства от тошноты. Первый раз видела, как людей в буквальном смысле слова тошнит от того, что я придумала; во-вторых, в этот день мы снимали драку наших героев с турками, и люди били друг друга рыбой по лицу — никогда не думала, что мне нравится такой юмор, но, должна признать, это было довольно весело».

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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   12.12.2023 - 15:40
Несколько раз посмотрела трейлер, честно, не зацепил совершенно. Скорее всего не буду смотреть. Да и Долину не сильно люблю, еще в фильме на неё смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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