«Блеск» с Александрой Бортич выйдет 14 декабря

На Иви 14 декабря состоится премьера всех серий «Блеска
» Марии Агранович
. В сериале производства Продюсерского центра «Синема Продакшн» сыграли Александра Бортич
, Джордж Кафаров
, Кирилл Кяро
, Юлия Гаврилина
, Лариса Долина
, Иван Батарев
, Александр Мизев
, Екатерина Волкова
, Алексей Агранович
, Алена Бабенко
и Артур Бесчастный
, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
По сюжету Аня (Бортич) трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с корнями — ее отец-аферист (Кяро) сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана. Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.
«Больше всего мне запомнились две съемочные смены, —
вспоминает шоураннер сериала Мария Трубникова. — Одна на кораблике — когда по сюжету герои плывут через Босфор во дворец султана. Во-первых, артистов укачало так, что пришлось останавливать съемку, выпускать их на берег и давать им лекарства от тошноты. Первый раз видела, как людей в буквальном смысле слова тошнит от того, что я придумала; во-вторых, в этот день мы снимали драку наших героев с турками, и люди били друг друга рыбой по лицу — никогда не думала, что мне нравится такой юмор, но, должна признать, это было довольно весело».
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