«Лихач» Никита Панфилов этой зимой столкнется с маньяком

На НТВ 18 декабря в 20.00 стартует третий сезон приключенческого детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в титульной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Для Лихача этот сезон будет самым драматичным, потому что он потерял практически все и всех. Если в самом начале преобладает жанр комедия, то ближе к финалу все становится более серьезно, очень запутано, сюжет набирает неожиданные обороты. "Лихач 3" будет весь про маньяков, убийства и расследования. Основная сюжетная линия будет запутанной до такой степени, что предугадать повороты событий будет нереально. Есть также и вертикальные линии, когда каждый день приходят какие-то пострадавшие. С каждым сезоном, на мой взгляд, сериал становится все лучше и лучше, чему я безгранично рад», — считает Никита Панфилов.
По сюжету непокорный Лихач, наконец, занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи. Расследовать различные преступления ему традиционно помогают его бессменные помощники Иван Кубатко (Денис Пьянов) и Оксана Григорьева (Ольга Павлюкова). Но главной целью Лихача становится неуловимый маньяк и серийный убийца, жертвами которого становятся молодые девушки. В поисках преступника Сотникову помогает его друг детства – шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский (Игорь Ботвин), живущий на яхте, лениво рассекающей воды Черного моря возле берегов курортного города.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Уступив просьбам Кубатко пополнить, наконец, отдел новыми кадрами, Лихач знакомится с племянником прокурора, самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой Егодиным (Роман Керн), которого сам начальник Лихача, генерал Карапетян (Артур Мкртчян), пристраивает в отдел. Поначалу совершенно не понравившийся коллегам Егодин, разъезжающий на своем шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца бизнесмена, оказывается дельным парнем и толковым опером.
«Сериальный формат хорош тем, что в нем есть возможность развития персонажа. В первом сезоне Кубатко часто попадает в смешные ситуации. Во втором и третьем мы его видим уже с другой стороны: и трагичного, и обиженного, и расстроенного, и растерянного, видим в нем не только комедийные стороны. Это открывает особенные грани человеческого характера, что для меня, как для актера, очень ценно. Хочется создать не персонажа, а человека, чтобы зритель его узнавал в себе, переживал за него», — говорит Денис Пьянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам присоединившейся к сериалу Алены Коломиной, съемки проходили в невероятно дружеской обстановке. «Мне очень понравилось, что у команды "Лихача" есть свои традиции, например, отмечать сотый кадр. А на трехсотый артисты делают небольшой капустник для всего коллектива. Мы придумывали частушки про каждый цех, про режиссера, про оператора», – делится актриса.
В третьем сезоне к роли Фатимы Акобии вернется Кристина Айвазовская. По словам актрисы, ее героиня – с глубиной, с интересной историей и противоречивым, закаленным характером, смелая, храбрая, честная, самоотверженная, ради родных и любимых готова на любые жертвы, но за обликом жизнерадостной пацанки скрывается ум и жизненный опыт – она точно знает, как себя вести в критических ситуациях. «Моя героиня появляется в конце второго сезона "Лихача", где в двух финальных сериях, будучи еще майором Абхазии, спасает Сотникова от пули и помогает раскрыть главное дело сезона. В этих же сериях более подробно Фатима рассказывает о себе и своей жизни. В третьем же сезоне зрители увидят Фатиму уже более чувственной и даже ранимой. Ведь между ней и Сотниковым появляется притяжение, химия и чувства. Но так как оба они достаточно закрытые – приходится непросто. Все тревоги Фатима проживает глубоко внутри себя и старается держать их под контролем», – рассказала Кристина.
Также в новых сериях вновь произойдет встреча Лихача и главного героя приключенческого детектива «Дельфин» майора Кораблева (Сергей Жарков). В этот раз уже Андрей Кораблев обратится за помощью к Сергею Сотникову, чтобы при его поддержке найти хитроумную преступницу, скрывающуюся от правосудия в Сочи. Новая встреча двух добрых друзей послужит поводом для взаимных шуток, причиной множества забавных ситуаций, а также залогом продолжения этой дружбы в будущем. Ведь обоим предстоит немало сложнейших детективных головоломок, в решении которых очень пригодится поддержка коллеги из соседнего приморского городка.
«Во втором сезоне был интересный сюжетный поворот: героиня, в которую влюбляется Сергей Сотников, оказывается преступницей, а в этом, третьем, – ему предстоит искать страшного маньяка на протяжении всех 24-х серий. Также мы начали увлекаться музыкальными коллаборациями: скажу вам по секрету, что в новом сезоне прозвучит песня певицы Бьянки. Также зрители услышат треки и других известных музыкантов. Я очень рад работать с такой дружной и веселой командой. Ни один день не проходил без шуток или каких-то розыгрышей. Мы стараемся, чтобы атмосфера во время съемок была дружелюбной, и это через экран передается нашим зрителям», — говорит режиссер Дмитрий Матов.
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