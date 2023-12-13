«Я буду тебя тренировать»: Никита Волков и Сергей Волков беседуют в эксклюзивном отрывке из «Крецула»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из картины Александры Лихачевой
«Крецул
», которая выйдет в российский прокат 14 декабря.
Основой сюжета для биографической ленты являются реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, произошедшие с ним с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений.
Читать рецензию
«Крецул»: Слон сидит спокойно
Олег Крецул стал консультантом съемочной группы, Виталий Глигор – соавтором сценария. Роли спортивного дуэта исполнили Никита Волков
и Сергей Волков
– однофамильцы и однокурсники. Оба актера провели не только серьезную психологическую и эмоциональную подготовку к роли, но и физическую: набирали массу, посещали тренировки. С Никитой Волковым работали тренер мужской сборной по дзюдо Евгений Кулдин и сам Глигор. Владимиру Гарцунову
досталась небольшая, но значимая роль.
Съемки проходили в Молдове, Литве и Турции. Оператором выступил румынский кинематографист Мариус Пандуру
. Фильм создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink.
обсуждение >>