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«Я буду тебя тренировать»: Никита Волков и Сергей Волков беседуют в эксклюзивном отрывке из «Крецула»

13 декабря
2023 год

Новости кино >>
13 декабря 2023
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из картины Александры Лихачевой «Крецул», которая выйдет в российский прокат 14 декабря.



Основой сюжета для биографической ленты являются реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, произошедшие с ним с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений.

Читать рецензию «Крецул»: Слон сидит спокойно

Олег Крецул стал консультантом съемочной группы, Виталий Глигор – соавтором сценария. Роли спортивного дуэта исполнили Никита Волков и Сергей Волков – однофамильцы и однокурсники. Оба актера провели не только серьезную психологическую и эмоциональную подготовку к роли, но и физическую: набирали массу, посещали тренировки. С Никитой Волковым работали тренер мужской сборной по дзюдо Евгений Кулдин и сам Глигор. Владимиру Гарцунову досталась небольшая, но значимая роль.

«Я буду тебя тренировать»: Никита Волков и Сергей Волков беседуют в эксклюзивном отрывке из «Крецула»

Съемки проходили в Молдове, Литве и Турции. Оператором выступил румынский кинематографист Мариус Пандуру. Фильм создан кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке «НМГ Студии», Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink.
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