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Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»

13 декабря
2023 год

Новости кино >>
13 декабря 2023
Братья Владимир и Олег Пресняковы приступили к съемкам спортивной драмы «Финал», посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Картину производства киностудии «Творческое объединение Мистерия» выпустит в широкий кинотеатральный прокат в феврале 2025 года кинопрокатная компания «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба фильма.

Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
фото: пресс-служба фильма

«Наше кино для тех, кто хочет влюбиться и пережить это ни с чем не сравнимое чувство – влюбиться в девушку, влюбиться в жизнь, влюбиться в волейбол. Чемпионы Лондона-2012 рассказали нам много вдохновляющих историй о том, с чего для них начинался путь в волейбол – о трудностях, травмах, взлетах и падениях и, конечно, о финале с бразильцами, о том чуде, которое они сотворили на глазах миллионов болельщиков. Фильм позволит каждому из нас оказаться внутри этих событий и почувствовать себя среди участников олимпийского финала – как будто выйти на площадку, сыграть за нашу команду и пережить в олимпийском Лондоне потрясающие истории приключений и любви, которые неразрывно связаны с исторической победой нашей сборной», – рассказали братья Пресняковы.

Сценарий «Финала» сделан на трех драматургических уровнях. Фрагментами действие разворачивается в советском и российском прошлом тренера сборной Владимира Алекно и его лучших игроков. Кто-то мог выбрать другой вид спорта, но остался в волейболе. Кто-то пережил страшную аварию, но вернулся на поле, перенес тяжелое восстановление и напряжение в семье. Кто-то потерял страну и собирал себя по кусочкам заново, чтобы простить обиды, найти силы и вдохновение вернуться в спорт. Зрители также увидят непосредственно драматический финальный матч с непобедимой до того момента Бразилией и то, что творилось в раздевалке, среди болельщиков и особенно на трибуне, где разместились жены и девушки волейболистов. Третий сюжет разворачивается до игры на улицах Лондона, когда один из игроков российской сборной пытается успеть на игру, где его ждет невеста, и вдруг встречает необыкновенную девушку по имени Кинга, и эта встреча грозит оборвать все его планы, а значит, и шансы российской сборной на олимпийское золото.

Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
фото: пресс-служба фильма

Для известных драматургов фильм станет режиссерским дебютом. Ранее братья Пресняковы создали сценарии к российским спортивным кинохитам «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин», теперь воплотят все свои драматургические идеи в жанре спортивной драмы самостоятельно.

Главного тренера сборной Владимира Алекно на экране воплотит Денис Шведов, его супругу – Кристина Асмус. Шведов «смотрел тот матч в 2012 году в прямом эфире. Помню, что тогда меня это невероятно увлекло, и я очень переживал, хотя наши проигрывали со счетом два ноль. И потом в третьей партии случился переворот. А эта концовка – это просто космос! И сейчас, когда я вернулся к событиям той игры, я нахожусь в невероятном творческом волнении. Как именно передать те моменты? Это очень важный для меня вопрос в контексте всего фильма, нужно быть максимально правдоподобным и соответствовать тем страстям, которые в действительности происходили на площадке. И, конечно, очень большая ответственность – играть человека, которого знает полстраны и который, слава богу, живет среди нас. С Владимиром Алекно я лично знаком и уже общался».

Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
фото: пресс-служба фильма

Компанию вышеназванным актерам составят Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина, Вадим Соснин и Влада Ерофеева.

«Я играю Екатерину Алекно – жену и главного соратника тренера мужской сборной по волейболу, который привел к величайшей победе команду в 2012 году. Наш фильм – о науке идти против течения. Но несмотря на то, что нам знакомы спортсмены, тренер и федерация, мы все равно мифологизируем их жизнь. И в кино будет больше даже не спорта, а пути, который привел их всех к этому дню. И тех, без кого феноменальная победа была бы невозможна – семьи, болельщиков и всех, кто помог команде собраться», – говорит Кристина Асмус.

Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
фото: пресс-служба фильма

Съемки «Финала» стартовали в Будапеште при участии венгерской кинокомпании Service Film Positive Productions и продолжились в Москве совместно с XOVP. Опероатором выступает Андрей Найденов, а художником-постановщиком – Маруся Чухрай. В работе над спортивной драмой задействованы цифровые VFX-технологии и возможности нейросетей, а сами эпизоды исторического матча воссоздаются при помощи технологии Virtual Production и сетапа LED-экранов длиной 50 метров и высотой восемь метров. По словам генерального директора студии XOVP Ростислава Мусаева, «для съемок уличных проездов заготовлены фоны европейских улиц в формате 360 и созданы виртуальные локации в системе Unreal Engine».

«В Венгрии съемки картины заняли девять дней, и за это время группа запечатлела дюжину самых разных локаций по всей стране. В работе было задействовано свыше 800 специалистов, в их числе – настоящие звезды в своей области: лучшие каскадеры, мастера боевой хореографии и даже… лучшие игровые лошади», — рассказал продюсер Service Film Positive Productions Тамаш Лайош.
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Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал» фотографии
Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал» фотографии
Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал» фотографии
Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал» фотографии
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