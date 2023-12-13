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Телеканал «Пятница!» займется производством сериалов

13 декабря
2023 год

Новости кино >>
13 декабря 2023

Телеканал «Пятница!» запустил сериальный продакшн «3 студия», который займется производством киносериального контента и скриптед-реалити не только для «Пятницы!», но и для других активов Газпром-Медиа Холдинга, включая видеоплатформу PREMIER, ТНТ и ТВ-3. Возможно партнерство и с другими онлайн-кинотеатрами. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Студия стала третьим по счету собственным продакшеном «Пятницы!» после «Студии Пятницы» и продюсерского центра «Ножи», которые производят 97% собственного контента для телеканалов «Пятница!» и «Суббота!». В настоящий момент «3 студия» приступила к работе над сериалами «Шеф» для «Пятницы!», «Второй брак» и «Главный герой» для ТНТ.

Телеканал «Пятница!» займется производством сериалов
фото: sostav.ru

«Мы предвидели санкции со стороны голливудских студий. Понимали, что вскоре они начнут отзывать с российских телеканалов свои блокбастеры. И рейтинги этих каналов посыпятся. Поэтому два года назад мы запустили наши продакшены "Ножи" и "Студия Пятница" на полную мощность и теперь "Пятница!" вообще не зависит от покупного контента. Мы все производим сами. В связи с уходом голливудского кино резко вырос спрос на сериалы собственного производства. И вот мы запускаем "3 студию", чтобы его удовлетворить», — говорит продюсер и генеральный директор «Пятницы!» и «Субботы!» Николай Картозия.

Генеральным продюсером «3 студии» назначена Ирина Пятенко, до этого работавшая в Comedy Club Production и Good Story Media. Она также владела собственной продакшн-студией и крупным актерским агентством.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   13.12.2023 - 14:47
Ну да, интересно что за кино будут снимать в каком жанре и на что будет похоже. Как бы уже хватает каналов, которые завоевали зрителя своими проектами. Драмами и детективами в основном. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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