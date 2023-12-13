Новая встреча с «Манюней» состоится 25 декабря

В Okko 25 декабря состоится премьера нового сезона сериала «Манюня» с подзаголовком «Веселье продолжается», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Комедия продолжит рассказ о дружбе семей Абгарян и Шац. Наринэ и Манюня по-прежнему лучшие подруги, которые постоянно попадают в нелепые и забавные ситуации, а потом получают заслуженное наказание от грозной Ба.
По словам автора повести «Манюня» Наринэ Абгарян, «третья книжка о Манюне заканчивается Новым годом. Идет снег, люди готовят вкусную еду, накрывают на стол, наряжают ёлки, дарят друг другу подарки, радость, тепло и надежду на то, что следующий год будет лучше, чем этот. Желают друг другу, казалось бы, очень простых вещей: мира, здоровья, любви и благополучия. На самом деле оказалось, что это самые сложные вещи и мы часто делаем очень много ошибок. И пожелания, которые мы оставляем друг другу, именно из-за наших ошибок и не сбываются. Очень хочется, чтобы мы мало ошибались. Чтобы действительно дарили друг другу радость и тепло. Вот и третий сезон сериала "Манюня" – то самое тепло, которого всем нам так сейчас не хватает».
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