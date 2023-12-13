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Россияне не представляют себе Новый Год без просмотра «Иронии судьбы», «Гарри Поттера» и «Шерлока»

13 декабря
2023 год

Новости кино >>
13 декабря 2023
Россияне предпочитают отмечать Новый Год просмотром фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Гарри Поттера». Таков итог проведенного аналитиками контентной платформы Дзен исследования, в котором приняли участие более полутора тысячи интернет-пользователей, из них 41 % мужчин и 59 % женщин.

Россияне не представляют себе Новый Год без просмотра «Иронии судьбы», «Гарри Поттера» и «Шерлока»
фото: пресс-служба контентной платформы Дзен

Россияне в возрасте от 35 до 45 лет не могут представить Новый год без фильмов: 70% представителей поколения Х называют кино главным праздничным контентом. Среди самых любимых новогодних картин – классические советские фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» Рязанова (21 %), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (9 %) и «Иван Васильевич меняет профессию» (8 %) Леонида Гайдая.

Однако, чем моложе поколение россиян, тем меньше оно отдает предпочтение кино во время праздника. Большинство зумеров в возрасте от 18 до 24 лет не связывает Новый год с фильмами — об этом рассказали 67 % опрошенных этой группы. Около трети (32 %) миллениалов также не считают фильмы важным элементом праздника. Для доли киноманов из данных групп главными новогодними лентами являются фильмы фэнтези-серии «Гарри Поттер» (8 % зумеров и 17 % миллениалов). Среди других кинокартин миллениалы назвали комедию «Один дома», «Сумерки» и «Иронию судьбы» (12 %, 5 % и 5 %), а зумеры – «Иронию судьбы» (7 %), «Елки» (4 %), «Хроники Нарнии» (3 %) и «Чарли и шоколадную фабрику» (3 %).

Россияне не представляют себе Новый Год без просмотра «Иронии судьбы», «Гарри Поттера» и «Шерлока»
фото: пресс-служба контентной платформы Дзен

Абсолютному большинству зумеров неинтересны праздничные ТВ-шоу или мюзиклы. Чем старше россияне, тем больше они отдают предпочтение телевизионным передачам: 37 % из поколения Х и 66% миллениалов. Четверть респондентов поколения X также включает в список новогоднего контента музыкальные программы, еще 16 % из них — спецвыпуски комедийных шоу вроде Comedy Club. Миллениалы тоже выбирают просмотр комедийных шоу (19 %), реже они предпочитают стендапы (5 %).

Миллениалы чаще других поколений не могут представить Новый Год без сериалов: такой ответ выбрали больше трети респондентов (38 %). Среди зумеров сериалам отдают предпочтение меньше четверти опрошенных (23 %). Поколение Х, напротив, совсем не ассоциирует новогодний праздник с просмотром сериалов. И миллениалы, и зумеры в основном смотрят специальные новогодние выпуски любимых сериалов (13 % и 8 %). Миллениалы особенно любят смотреть в праздники «Шерлока» (9 %) и «Игру престолов» (7 %), а зумеры – «Друзей» (5 %) и «Теорию Большого взрыва» (4 %).

Россияне не представляют себе Новый Год без просмотра «Иронии судьбы», «Гарри Поттера» и «Шерлока»
фото: пресс-служба контентной платформы Дзен
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