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Объявлены номинанты Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

13 декабря
2023 год

Новости кино >>
13 декабря 2023
Организационный комитет Национальной премии имени Дзиги Вертова обнародовал шорт-лист фильмов-номинантов Премии 2023 года. Торжественная церемония вручения премии состоится в Москве 22 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (ул. Мосфильмовская, д.1, стр. 44). Также в ходе церемонии будут подведены итоги года для российского неигрового кино. Кроме того, в преддверии премии состоится серия специальных показов фестивальных хитов последних лет – картины можно будет увидеть в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Страна.DOC».

Объявлены номинанты Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

Премия имени Дзиги Вертова будет вручена в двух номинациях: «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». Шорт-лист номинантов сформировало Малое жюри, в которое вошли сценарист, доцент кафедры драматургии СПбГУКиТ Анна Ганщина, режиссёры Владимир Герчиков, Владимир Головнёв, Елена Ласкари. Председателем Малого жюри выступил куратор документальных программ Московского международного кинофестиваля Григорий Либергал.

ШОРТ-ЛИСТ НОМИНАНТОВ:

«ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ ГОДА»
«Последний теплоход» (реж. Илья Желтяков)
«Семь дней осени» (реж. Алексей Головков)
«Артём и Ева» (реж. Евгений Милых)

«ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ»
«Отцы» (реж. Юрий Мокиенко)
«Пиблокто» (реж. Анастасия Шубина, Тимофей Глинин)
«Циркус» (реж. Яна Рейнсон)

Судьбу победителей будет решать Большое жюри премии, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, вошедших в шорт лист Премии.

Вход на церемонию по приглашениям. Представители прессы и профессионального киносообщества также могут посетить премию, для этого необходимо до 18 декабря зарегистрироваться на САЙТЕ ПРЕМИИ.

СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗОВ
Часть фильмов-номинантов на премию, а также другие отечественные фестивальные хиты последних лет можно будет увидеть в рамках серии специальных показов, организованных совместно с проектом «Страна.DOC». Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» с 14 по 17 декабря.

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ
14 декабря, 19:30
«Колбаса Митрофана Аксёнова» (реж. Алексей Федорченко)
15 декабря, 19:30
«Музыка звёзд» (реж. Анастасия Зверькова)
16 декабря, 15:00
«Охотник за метеоритами» (реж. Наталья Анисимова)
16 декабря, 17:00
«Лёнечка» (реж. Рената Джало)
16 декабря, 19:00
«Последний теплоход» (реж. Илья Желтяков)
17 декабря, 15:00
«Отцы» (реж. Юрий Мокиенко)
17 декабря, 17:00
«Дивный мир» (реж. Иван Власов, 2023)
«Квартет» (реж. Никита Сташкевич, 2022)
17 декабря, 19:30
«Опытным путём» (реж. Владимир Головнев, Никита Аниськин, Павел Тихонов, Олеся Епишина)

БИЛЕТЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
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обсуждение >>
№ 1
Турандот из страны гроз   13.12.2023 - 21:49
Зашла по ссылкам на страницы фильмов-номинантов этого года и прошлых лет. Судя по кратким описаниям содержания этих лент, картины интересные. Отдельно хотелось бы выделить "Последний теплоход"... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Наталья АнисимоваНикита АниськинАнна ГаншинаАлексей ГоловковВладимир ГоловнёвРената ДжалоИлья ЖелтяковЕлена ЛаскариЮрий МокиенкоНикита СташкевичАлексей Федорченко
фильмы
КвартетКолбаса Митрофана АксёноваОпытным путёмОтцыОхотник за метеоритамиПоследний теплоход

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