Объявлены номинанты Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

Организационный комитет Национальной премии имени Дзиги Вертова обнародовал шорт-лист фильмов-номинантов Премии 2023 года. Торжественная церемония вручения премии состоится в Москве 22 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (ул. Мосфильмовская, д.1, стр. 44). Также в ходе церемонии будут подведены итоги года для российского неигрового кино. Кроме того, в преддверии премии состоится серия специальных показов фестивальных хитов последних лет – картины можно будет увидеть в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «Страна.DOC».
Премия имени Дзиги Вертова будет вручена в двух номинациях: «Лучший неигровой фильм года»
и «Лучший дебют»
. Шорт-лист номинантов сформировало Малое жюри, в которое вошли сценарист, доцент кафедры драматургии СПбГУКиТ Анна Ганщина
, режиссёры Владимир Герчиков
, Владимир Головнёв
, Елена Ласкари
. Председателем Малого жюри выступил куратор документальных программ Московского международного кинофестиваля Григорий Либергал
.
ШОРТ-ЛИСТ НОМИНАНТОВ:
«ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ ГОДА»
«Последний теплоход
» (реж. Илья Желтяков
)
«Семь дней осени» (реж. Алексей Головков
)
«Артём и Ева» (реж. Евгений Милых)
«ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ»
«Отцы
» (реж. Юрий Мокиенко
)
«Пиблокто» (реж. Анастасия Шубина, Тимофей Глинин)
«Циркус» (реж. Яна Рейнсон)
Судьбу победителей будет решать Большое жюри премии, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, вошедших в шорт лист Премии.
Вход на церемонию по приглашениям. Представители прессы и профессионального киносообщества также могут посетить премию, для этого необходимо до 18 декабря зарегистрироваться на САЙТЕ ПРЕМИИ.
СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗОВ
Часть фильмов-номинантов на премию, а также другие отечественные фестивальные хиты последних лет можно будет увидеть в рамках серии специальных показов, организованных совместно с проектом «Страна.DOC». Показы пройдут в киноцентре «Октябрь» с 14 по 17 декабря.
РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ
14 декабря, 19:30
«Колбаса Митрофана Аксёнова
» (реж. Алексей Федорченко
)
15 декабря, 19:30
«Музыка звёзд» (реж. Анастасия Зверькова
)
16 декабря, 15:00
«Охотник за метеоритами
» (реж. Наталья Анисимова
)
16 декабря, 17:00
«Лёнечка» (реж. Рената Джало
)
16 декабря, 19:00
«Последний теплоход
» (реж. Илья Желтяков)
17 декабря, 15:00
«Отцы
» (реж. Юрий Мокиенко)
17 декабря, 17:00
«Дивный мир» (реж. Иван Власов, 2023)
«Квартет
» (реж. Никита Сташкевич
, 2022)
17 декабря, 19:30
«Опытным путём
» (реж. Владимир Головнев
, Никита Аниськин
, Павел Тихонов, Олеся Епишина)
БИЛЕТЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
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