Объявлены номинанты Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

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В прокат лента выйдет в 2024 году

Когда именно состоялась свадьба, пока держится в секрете

Режиссёр считает, что в неправильной интерпретации сериала виноваты родители

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«У меня был неудачный опыт»: Александра Ребенок объяснила, почему не сближается с режиссёрами

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