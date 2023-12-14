Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!»

Студия CloverWorks
, известная по хитам «Семья шпиона
», «Рок-тихоня
» и «Обещанный Неверленд
», взялась за полнометражную аниме-адаптацию ранобэ Кадзуми Такаямы
«Трапеция
». Премьера намечена на 10 мая 2024-го. Смотрим трейлер и слушаем опенинг в исполнении группы MAISONdes
(«Несносные пришельцы
»).
История Кадзуми Такаямы — тарэнто
и поп-дивы первого поколения айдол-группы Nogizaka46
— посвящена взрослению ученицы средней школы Ю Хигаси, которая стремится стать музыкальным кумиром и собрать группу девушек с востока, запада, юга и севера Японии. Название первоисточника отсылает к скоплению звезд
в туманности Ориона.
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Также есть видео с комментариями Такаямы, принимающей активное участие в создании фильма и разработке сценария: «Я чувствую себя счастливой, смущенной и взволнованной, так как то, что было у меня в голове, теперь превратилось в фильм. Написание романа и создание анимации — процессы совершенно разные и сложные, но в работе над экранизацией мне помогали другие сотрудники. Мне не терпится наконец показать вам фильм, так что приходите в кинотеатр 10 мая 2024 года
».
Постановщиком заявлен Масахиро Синохара
(эпизоды «Полета ведьмы
» и «Этого глупого свина
»), сценарий написала Юко Какихара
(«Дети на холме
», «Монолог фармацевта
»), чардиз — Rio
(«Баракамон
», «Знойный пинг-понг
»), а музыку сочинил Масару Ёкояма
(«Ао Аси
», «Хоримия
»). Амбициозную Ю Хигаси озвучивает Асаки Юикава
(Руми Хидзутомэ из сериала «Фронтир Шангри-Ла
», Шеннон Петрарка из «Герой мёртв!
»).
Дебютное ранобэ Кадзуми Такаямы первоначально публиковалось в журнале Da Vinci
издательства Kadokawa
с апреля 2016 по август 2018 года, а чуть позднее вышла существенно переработанная книжная адаптация с комментариями известных японских писателей Фуминори Накамуры
и Кэйсукэ Хады
, а также актрисы Нанасэ Нисино
(«Ван-Пис: Золото
»).
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