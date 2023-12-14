Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!»

14 декабря
2023 год

Новости кино >>
14 декабря 2023

Студия CloverWorks, известная по хитам «Семья шпиона», «Рок-тихоня» и «Обещанный Неверленд», взялась за полнометражную аниме-адаптацию ранобэ Кадзуми Такаямы «Трапеция». Премьера намечена на 10 мая 2024-го. Смотрим трейлер и слушаем опенинг в исполнении группы MAISONdesНесносные пришельцы»).


История Кадзуми Такаямы — тарэнто и поп-дивы первого поколения айдол-группы Nogizaka46 — посвящена взрослению ученицы средней школы Ю Хигаси, которая стремится стать музыкальным кумиром и собрать группу девушек с востока, запада, юга и севера Японии. Название первоисточника отсылает к скоплению звезд в туманности Ориона.

Читать «Звездное дитя» — аниме о закулисье японского шоубизнеса и не только
Также есть видео с комментариями Такаямы, принимающей активное участие в создании фильма и разработке сценария: «Я чувствую себя счастливой, смущенной и взволнованной, так как то, что было у меня в голове, теперь превратилось в фильм. Написание романа и создание анимации — процессы совершенно разные и сложные, но в работе над экранизацией мне помогали другие сотрудники. Мне не терпится наконец показать вам фильм, так что приходите в кинотеатр 10 мая 2024 года».


Постановщиком заявлен Масахиро Синохара (эпизоды «Полета ведьмы» и «Этого глупого свина»), сценарий написала Юко КакихараДети на холме», «Монолог фармацевта»), чардиз — RioБаракамон», «Знойный пинг-понг»), а музыку сочинил Масару ЁкоямаАо Аси», «Хоримия»). Амбициозную Ю Хигаси озвучивает Асаки Юикава (Руми Хидзутомэ из сериала «Фронтир Шангри-Ла», Шеннон Петрарка из «Герой мёртв!»).

Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!»

Дебютное ранобэ Кадзуми Такаямы первоначально публиковалось в журнале Da Vinci издательства Kadokawa с апреля 2016 по август 2018 года, а чуть позднее вышла существенно переработанная книжная адаптация с комментариями известных японских писателей Фуминори Накамуры и Кэйсукэ Хады, а также актрисы Нанасэ НисиноВан-Пис: Золото»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У очаровательной комедии «Семья шпиона» стартовал второй сезон. Рассказываем, чем он всех увлек (и при чем тут Холодная война)
Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе
Что не предрешено, то разрешено: эмпатия и фатум в аниме «Рок-тихоня!» — последнем хите 2022-го
«Баракамон»: Остров каллиграфии (в океане есть)
«Хоримия»: Тайная жизнь японских школьников
Поиск по меткам
CloverWorksАнимацияаниме
фильмы
Аой АситоАполлон: Дети на холмеБаракамонВан-Пис: ЗолотоЗнойный пинг-понгЛегендарный герой мёртв!Монолог фармацевтаНесносные пришельцыОбещанный НеверлендОдинокий рокер!Полёт ведьмыСемья шпионаФронтир Шангри-ЛаХоримияЭтот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки

фотографии >>
Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!» фотографии
Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!» фотографии
Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!» фотографии
Сотвори в себе кумира: в мае выйдет аниме «Трапеция» от студии, известной по «Семье шпиона» и «Рок-тихоне!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Игорь Черницкий
Семён Шкаликов
Джейн Биркин
Синтия Гибб
Дэн Дейли
Ли Ремик
Ди Уоллес
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?