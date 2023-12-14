Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

что почитать?

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 13 декабря, 20:00, РЕН ТВ

Новости кино Анна Михалкова исполнит роль Екатерины Великой В прокат лента выйдет в 2024 году

Новости кино «Блеск» с Александрой Бортич выйдет 14 декабря В этот день Иви покажет все эпизоды сериала

Интервью Ирина Безряднова: «Способность порадоваться за чужой успех – индикатор дружбы» Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости

Интервью Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках