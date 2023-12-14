Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

14 декабря
2023 год

Новости кино >>
14 декабря 2023
Создательница «Барби» и «Маленьких женщин» Грета Гервиг возглавит жюри 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. В официальном заявлении смотра ее назвали «героиней нашего времени», уточняет Deadline.

Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля
фото: AP News

«Я ошеломлена и взволнована этими новостями. Мне не терпится увидеть, что нас ждет. Я люблю фильмы – люблю их снимать, люблю ходить на них, люблю говорить о них. Канны для киноманов всегда были и остаются вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. Мое любимое времяпрепровождение — это находиться в темном кинотеатре, полном незнакомцев, и смотреть совершенно новый фильм», — подчеркнула Гервиг.

Она станет первой женщиной-режиссером из США на почетной должности. Кроме того, 40-летняя Гервиг также будет самым молодым председателем со времен Софи Лорен, которая в 31 год возглавляла жюри в 1966-м.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Барби», «Оппенгеймер» и «Анатомия падения» претендуют на «Золотой глобус»
Тихо на пальцах: «Барби» — самый успешный фильм года
Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, чей фильм собрал в прокате 1 млрд долларов
Райан Гослинг заказал Грете Гервиг флешмоб Кенов и Барби на день рождения
персоны
Грета ГервигСофия Лорен
фильмы
БарбиМаленькие женщины

анонс

Скорбим

Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Игорь Черницкий
Семён Шкаликов
Джейн Биркин
Синтия Гибб
Дэн Дейли
Ли Ремик
Ди Уоллес
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен