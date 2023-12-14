Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Создательница «Барби» и «Маленьких женщин» Грета Гервиг возглавит жюри 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. В официальном заявлении смотра ее назвали «героиней нашего времени», уточняет Deadline.
фото: AP News
«Я ошеломлена и взволнована этими новостями. Мне не терпится увидеть, что нас ждет. Я люблю фильмы – люблю их снимать, люблю ходить на них, люблю говорить о них. Канны для киноманов всегда были и остаются вершиной того, каким может быть универсальный язык кино. Мое любимое времяпрепровождение — это находиться в темном кинотеатре, полном незнакомцев, и смотреть совершенно новый фильм», — подчеркнула Гервиг.
Она станет первой женщиной-режиссером из США на почетной должности. Кроме того, 40-летняя Гервиг также будет самым молодым председателем со времен Софи Лорен, которая в 31 год возглавляла жюри в 1966-м.
обсуждение >>