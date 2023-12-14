«Король и Шут» стал самым популярным проектом Кинопоиска в 2023 году

Кинопоиск подвел итоги года и раскрыл аудиторию самых популярных проектов. 60 фильмов и сериалов преодолели планку по аудитории в 1 млн подписчиков, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Топ-20 возглавил «Король и Шут» Рустама Мосафира, который посмотрели 4,3 млн пользователей Плюса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Сообщается, что «Король и Шут» поставил абсолютный рекорд для сериалов или фильмов на Кинопоиске за первые два месяца показа. Самой популярной комедией на Кинопоиске в этом году стала «Кибердеревня» с аудиторией в 3,3 млн подписчиков. В топ-5 также вошли два фильма Гая Ричи — «Операция “Фортуна»: Искусство побеждать» и «Переводчик», картины режиссера в совокупности посмотрели 6 млн подписчиков.
Один из главных трендов года на рынке развлечений — изменение отношения онлайн-аудитории к российским фильмам и сериалам. Так, в 2020 году 60% подписчиков за год посмотрели на Кинопоиске хотя бы один отечественный фильм и сериал, а в 2022 году их было 75,4%. В течение этого года смотрение российского контента охватило уже 81% аудитории.
«Мы видим, что впервые массовая аудитория готова платить за онлайн-доступ именно к российским фильмам и сериалам, они становятся хитами, они активно обсуждаются в социальных сетях, ради них миллионы новых подписчиков приходят на платные стриминги», — заявила директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс Ксения Болецкая.
По данным онлайн-кинотеатра, их аудитория также активно смотрит франшизы, основанные на оригинальных проектах сервиса. Так, «Мажор в Сочи» стал самым популярным фильмом первого дня 2023 года — после новогодней ночи его включили больше подписчиков, чем «Гарри Поттер: Философский камень» или любой другой фильм из библиотеки онлайн-кинотеатра. За месяц Кинопоиск смотрят 11 млн подписчиков Плюса. В 2023 году подписчик в среднем посмотрел в онлайн-кинотеатре 34,5 тайтлов. Активнее всего пользователи включали полнометражные картины — в среднем смотрели по 22,6 фильма и по 11,6 сериалов. Кроме того, в среднем подписчики посмотрели за год 5 спортивных трансляций.
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