Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Король и Шут» стал самым популярным проектом Кинопоиска в 2023 году

14 декабря
2023 год

Новости кино >>
14 декабря 2023

Кинопоиск подвел итоги года и раскрыл аудиторию самых популярных проектов. 60 фильмов и сериалов преодолели планку по аудитории в 1 млн подписчиков, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра. Топ-20 возглавил «Король и Шут» Рустама Мосафира, который посмотрели 4,3 млн пользователей Плюса.

«Король и Шут» стал самым популярным проектом Кинопоиска в 2023 году
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Сообщается, что «Король и Шут» поставил абсолютный рекорд для сериалов или фильмов на Кинопоиске за первые два месяца показа. Самой популярной комедией на Кинопоиске в этом году стала «Кибердеревня» с аудиторией в 3,3 млн подписчиков. В топ-5 также вошли два фильма Гая Ричи — «Операция “Фортуна»: Искусство побеждать» и «Переводчик», картины режиссера в совокупности посмотрели 6 млн подписчиков.

Один из главных трендов года на рынке развлечений — изменение отношения онлайн-аудитории к российским фильмам и сериалам. Так, в 2020 году 60% подписчиков за год посмотрели на Кинопоиске хотя бы один отечественный фильм и сериал, а в 2022 году их было 75,4%. В течение этого года смотрение российского контента охватило уже 81% аудитории.

«Мы видим, что впервые массовая аудитория готова платить за онлайн-доступ именно к российским фильмам и сериалам, они становятся хитами, они активно обсуждаются в социальных сетях, ради них миллионы новых подписчиков приходят на платные стриминги», — заявила директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс Ксения Болецкая.

По данным онлайн-кинотеатра, их аудитория также активно смотрит франшизы, основанные на оригинальных проектах сервиса. Так, «Мажор в Сочи» стал самым популярным фильмом первого дня 2023 года — после новогодней ночи его включили больше подписчиков, чем «Гарри Поттер: Философский камень» или любой другой фильм из библиотеки онлайн-кинотеатра. За месяц Кинопоиск смотрят 11 млн подписчиков Плюса. В 2023 году подписчик в среднем посмотрел в онлайн-кинотеатре 34,5 тайтлов. Активнее всего пользователи включали полнометражные картины — в среднем смотрели по 22,6 фильма и по 11,6 сериалов. Кроме того, в среднем подписчики посмотрели за год 5 спортивных трансляций.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новые «Дозоры», сериал про Олимпиаду-80 и экранизация «Преступления и наказания»: Кинопоиск рассказал о новинках сезона
Поиск по меткам
Кинопоиск
персоны
Рустам МосафирГай Ричи
фильмы
Гарри Поттер и философский каменьКибердеревняКороль и ШутМажор в СочиОперация «Фортуна»: Искусство побеждатьПереводчик

анонс

Кинокарта

Скорбим

Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Игорь Черницкий
Семён Шкаликов
Джейн Биркин
Синтия Гибб
Дэн Дейли
Ли Ремик
Ди Уоллес
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
Костолом
боевик, триллер
США, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?