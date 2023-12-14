«Хочется праздника!»: дети и динозавры строят ледяной замок в трейлере мультфильма «Турбозавры. Год Дракона»

В сети появился трейлер мультфильма «Турбозавры. Год Дракона», который выйдет в прокат 11 января. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».
Дружная команда на сей раз окажется в зимней сказке. Полюбившиеся герои с нетерпением ждут новых открытий и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям. Вместе с Турбозаврами Петя и Катя готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок.
фото: «Централ Партнершип»
Мультсериал «Турбозавры» был придуман анимационной студией «Карамель и Ко» и сделан в современной 3D-анимации CGI. Художественным руководителем, одним из продюсеров и автором сценария «Турбозавров» стал Алексей Котеночкин – сын знаменитого аниматора, создателя «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина, художник-постановщик и режиссер киностудии «Союзмультфильм».
По сюжету мультфильма динозавры, когда-то жившие на планете, не исчезли, а ушли в подземные пещеры, чтобы выжить. Причем там они так же стремительно эволюционировали, как и жители планеты Земля. Технологический прогресс не прошел даром, даже, напротив, оказал на динозавров большое влияние – они научились превращаться в различные машины и механизмы. Так и зародилась цивилизация Турбозавров.
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