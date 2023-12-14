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Олег Меньшиков и Филипп Янковский начнут борьбу за золото и власть 18 января

14 декабря
2023 год

Новости кино >>
14 декабря 2023
Премьера сериала Динара Гарипова «Прелесть» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым в главных ролях состоится 18 января на PREMIER. Сериал производства Good Story Media расскажет о людях, судьбы которых отравлены заработанным на крови золотом, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Олег Меньшиков и Филипп Янковский начнут борьбу за золото и власть 18 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В центре сюжета сериала – 25-летний автоугонщик Цыган (Федор Федотов), живущий в провинциальном городе, где градообразующим предприятием является завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад на этом заводе таинственно погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на «тормозах», поэтому повзрослев, Цыган жаждет найти виновника и отомстить. Когда в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города, герои объединяют свои усилия против нынешнего руководителя предприятия. Цыган оказывается в центре интриг и разборок двух авторитетов — Леонида Максимовича и Осинского. Руководителей завода, которые борются за власть, исполнили Олег Меньшиков и Филипп Янковский.

«Я сам с нетерпением и интересом жду выхода нашего сериала, и думаю, что мы не подведем зрителей. Мне выпала честь поработать не только с талантливым и очень внимательным к своим артистам и к профессии режиссером Динаром Гариповым, но и в такой удивительной команде прекрасных артистов, каждый из которых с большой ответственностью подходил к своим ролям. И многие из нас играли то, что не играли до этого никогда. Роль Лешки Цыгана для меня просто подарок. Этот парень — автоугонщик, закрытый, тихий, молчаливый, суровый, всегда в чёрном. Для меня это совершенно неожиданная роль. Я не ожидал, что в моей жизни случится такое утверждение, и вся работа над этой ролью стала для меня очень важным актерским опытом», — говорит Федор Федотов.

Также в ролях: Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.
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