Олег Меньшиков и Филипп Янковский начнут борьбу за золото и власть 18 января

В центре сюжета сериала – 25-летний автоугонщик Цыган (Федор Федотов), живущий в провинциальном городе, где градообразующим предприятием является завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад на этом заводе таинственно погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на «тормозах», поэтому повзрослев, Цыган жаждет найти виновника и отомстить. Когда в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города, герои объединяют свои усилия против нынешнего руководителя предприятия. Цыган оказывается в центре интриг и разборок двух авторитетов — Леонида Максимовича и Осинского. Руководителей завода, которые борются за власть, исполнили Олег Меньшиков и Филипп Янковский.
«Я сам с нетерпением и интересом жду выхода нашего сериала, и думаю, что мы не подведем зрителей. Мне выпала честь поработать не только с талантливым и очень внимательным к своим артистам и к профессии режиссером Динаром Гариповым, но и в такой удивительной команде прекрасных артистов, каждый из которых с большой ответственностью подходил к своим ролям. И многие из нас играли то, что не играли до этого никогда. Роль Лешки Цыгана для меня просто подарок. Этот парень — автоугонщик, закрытый, тихий, молчаливый, суровый, всегда в чёрном. Для меня это совершенно неожиданная роль. Я не ожидал, что в моей жизни случится такое утверждение, и вся работа над этой ролью стала для меня очень важным актерским опытом», — говорит Федор Федотов.
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