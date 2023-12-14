Смартфон на лопате и сказочная страна эльфов: отец и сын снимают кино в эксклюзивном отрывке из фильма «Отцы»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент документальной комедии «Отцы
» режиссёра Юрия Мокиенко
(«Митя Елизаров
»), ученика Александра Сокурова
. В нём продемонстрирован кропотливый съёмочный процесс любительских фильмов.
«Отцы» — документальное наблюдение за семейным тандемом отца и сына, которые снимают фильмы на самостоятельно организованный фестиваль детского кино в деревне. Отсутствие профессионального оборудования и дипломированной команды не помеха — кадр можно поймать и с помощью телефона на лопате, а роли с удовольствием исполнят дети и внуки. В уникальном непридуманном сюжете из жизни одинокой русской деревни немалая доля внимания уделяется взаимоотношениям отца и сына, порой очень не простым.
«Главные герои фильма — мои отец и брат
, — поделился Юрия Мокиенко. — Всю свою сознательную жизнь я наблюдаю за их отношениями, и мне очень хотелось что-то на этой почве снять. Вообще, фильм «Отцы» задумывался игровым. Но при разработке сценария стало ясно, что это может «сработать» только в документальной форме. Отсюда появилась идея поставить перед героями реальную задачу — каждому, по-настоящему, снять свой фильм. Чтобы подогреть их интерес, а главное — установить дедлайн, мы решили устроить междеревенский кинофестиваль «Золотой Шуруп», на котором герои представят свои картины (в 2023 году состоялся уже третий «Золотой Шуруп», в жюри которого, среди прочих, была Наталья Сергеевна Бондарчук). Глаза героев загорелись, а нам оставалось лишь не мешать им делать свое дело. На нас герои обращали внимание, только когда мы попадали в кадр их смартфонов
».
Фильм уже стал фестивальной сенсацией. Он получил Специальный диплом Гильдии неигрового кино и телевидения на 45-м Московском международном кинофестивале и завоевал главный приз в документальном конкурсе 31-го Фестиваля российского кино Выборг («Окно в Европу»). Кроме того, в арсенале съёмочной группы — приз за лучший дебют и приз зрительских симпатий фестиваля «Саратовские страдания», главный приз национального документального конкурса Международного фестиваля дебютных фильмов «Одна шестая», Лучший документальный фильм фестиваля Arctic Open и участие в национальном конкурсе фестиваля Флаэртиана-2023.
В прокат лента «Отцы
» выйдет 21 декабря.
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