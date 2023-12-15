Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года

START рассказал, какие новинки и продолжения франшиз ждут подписчиков в 2024 году. Самым масштабным проектом года онлайн-кинотеатр называет сериал «Последний богатырь. Наследие
» со звездным кастом.
фото: онлайн-кинотеатр START
В сказке задействованы Виктор Хориняк
, Елена Яковлева
, Александра Урсуляк
, Татьяна Догилева
, Виктор Сухоруков
, Юлия Пересильд
, Дмитрий Лысенков
, Кирилл Зайцев
и другие актеры. По словам режиссера Антона Маслова
(«Вампиры средней полосы
»), зритель избалован такими фантастическими историями, как «Властелин колец
» и «Гарри Поттер
», и задача создателей, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего еще не было.
Зрителей также ждет продолжение франшизы «Папины дочки. Новые 2
». Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином (Филипп Бледный
) продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей: Лизы (Виталия Корниенко
), Дианы (Ева Смирнова
), Арины (Полина Айнутдинова
) и Сони (Полина Денисова
). Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.
Из других новинок 2024-го — ироничный детектив «Престиж
» об изнанке мира роскоши и богатства с Ириной Розановой
, Юлией Снигирь
, Аскаром Ильясовым
, Любовью Толкалиной
, второй сезон «Жить жизнь
», третий сезон психологического триллера «Медиатор
» с Андреем Бурковским
, спин-офф «Бывших
» с Полиной Гагариной
и Ильей Любимовым
в главных ролях «Красные линии
», сериал «Артист
», в котором Юрий Стоянов
сыграл сразу десять персонажей, второй сезон молодежного хита «Френдзона
», комедийный сериал с Виктором Добронравовым
«Инспектор Гаврилов
» и семейный проект «Многодетство
».
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