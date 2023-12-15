Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года

15 декабря
2023 год

Новости кино >>
15 декабря 2023
START рассказал, какие новинки и продолжения франшиз ждут подписчиков в 2024 году. Самым масштабным проектом года онлайн-кинотеатр называет сериал «Последний богатырь. Наследие» со звездным кастом.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года
фото: онлайн-кинотеатр START

В сказке задействованы Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Александра Урсуляк, Татьяна Догилева, Виктор Сухоруков, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Кирилл Зайцев и другие актеры. По словам режиссера Антона МасловаВампиры средней полосы»), зритель избалован такими фантастическими историями, как «Властелин колец» и «Гарри Поттер», и задача создателей, опираясь на нашу культуру и сказочные миры, создать то, чего еще не было.

Зрителей также ждет продолжение франшизы «Папины дочки. Новые 2». Во втором сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином (Филипп Бледный) продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей: Лизы (Виталия Корниенко), Дианы (Ева Смирнова), Арины (Полина Айнутдинова) и Сони (Полина Денисова). Проблем ему подкинут и тети девочек, и бабушка с дедушкой, и новые соседи.

Из других новинок 2024-го — ироничный детектив «Престиж» об изнанке мира роскоши и богатства с Ириной Розановой, Юлией Снигирь, Аскаром Ильясовым, Любовью Толкалиной, второй сезон «Жить жизнь», третий сезон психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским, спин-офф «Бывших» с Полиной Гагариной и Ильей Любимовым в главных ролях «Красные линии», сериал «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграл сразу десять персонажей, второй сезон молодежного хита «Френдзона», комедийный сериал с Виктором Добронравовым «Инспектор Гаврилов» и семейный проект «Многодетство».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   15.12.2023 - 11:12
Ждем!... Посмотрим... Заценим!... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Полина Гагарина перевоплотится в писательницу в спин-оффе «Бывших»
«Папины дочки. Новые» получат продолжение
«Последний богатырь. Наследие»: чего ждать от первого в России семейного сериала из знаменитой сказочной Вселенной
«Папины дочки» вернутся к зрителям спустя десять лет
«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки»
Поиск по меткам
START
персоны
Полина АйнутдиноваФилипп БледныйАндрей БурковскийПолина ГагаринаПолина ДенисоваВиктор ДобронравовТатьяна ДогилеваКирилл ЗайцевАскар ИльясовВиталия КорниенкоДмитрий ЛысенковИлья ЛюбимовАнтон МасловЮлия ПересильдИрина РозановаЕва СмирноваЮлия СнигирьЮрий СтояновВиктор СухоруковЛюбовь ТолкалинаАлександра УрсулякВиктор ХоринякЕлена Яковлева
фильмы
АртистБывшиеВампиры средней полосыВластелин колец: Братство КольцаГарри Поттер и философский каменьЖить жизнь-2Инспектор ГавриловКрасные линииМедиатор-3МногодетствоПапины дочки. Новые-2Последний богатырь. НаследиеПрестижФрендзона-2

фотографии >>
Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года фотографии
Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года фотографии
Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года фотографии
Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рамиз Меликов
14 декабря ушёл из жизни актёр Рамиз Меликов.
Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.
Евгения Кемарская
12 декабря ушла из жизни актриса, театральный режиссёр Евгения Кемарская.

День рождения >>

Нина Алисова
Вадим Бочанов
Виктор Жуков
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Андрей Лукьянов
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Мирослав Бака
Дон Джонсон
Леон Немчик
Хелен Слэйтер
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Честный развод. Бенефис
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram