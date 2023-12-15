У сериала «Слово пацана» будет другой финал, который выйдет позже запланированной даты

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Интервью Ирина Безряднова: «Способность порадоваться за чужой успех – индикатор дружбы» Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости

Лайфстайл «Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль Актрису считали не самым лучшим вариантом

Обзор сериалов «Волшебный участок: Сказочные персонажи и где они обитают Баба Яга, Змей-Горыныч и Гном-матершинник в современном мире

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках

Новости кино «Блеск» с Александрой Бортич выйдет 14 декабря В этот день Иви покажет все эпизоды сериала