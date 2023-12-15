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У сериала «Слово пацана» будет другой финал, который выйдет позже запланированной даты

15 декабря
2023 год

Новости кино >>
15 декабря 2023

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев сообщили, что вносят авторские изменения в финальные эпизоды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Седьмая серия была доработана частично и вышла, как и было запланировано, 14 декабря. Восьмая серия переснята, поэтому о дате ее премьеры будет объявлено позднее. Об этом говорится в видеообращении, которое записали создатели проекта.

У сериала «Слово пацана» будет другой финал, который выйдет позже запланированной даты
фото: кадр из сериала «Слово пацана»

Сообщается, что изменения в последние эпизоды были личным решением режиссера и связаны желанием сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее». «Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее. Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает. В нашем проекте “Лед 2” сцену, где Саша узнает о смерти жены, мы снимали два раза. Мы сняли первый раз — хорошо, но... не то. Переписали и сняли еще раз. Так же получилось и здесь», — рассказывает Крыжовников.

События сериала разворачиваются в конце 1980-х — это один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. 14-летний школьник из интеллигентной семьи Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

В сериале сыграли Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Леон Кемстач, Никита Кологривый, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская, Антон Васильев, Анна Пересильд и другие. Актуальные авторские версии всех эпизодов проекта доступны только в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START.
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