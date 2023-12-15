«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного»

По сюжету 30-летний Саша (Артем Сучков) — неунывающий серийный неудачник, пытающийся выдать себя за матерого бизнес-тренера. Он работает на складе магазина техники и третий год копит на ипотеку с девушкой Таней, уставшей от инфантильности своего бойфренда. Однажды Саше действительно улыбается удача: его приглашают провести мастер-класс для топ-менеджеров компании «Калзолото».
Но довольно быстро выясняется, что его позвали совсем с иной целью — на примере инфошарлатана генеральный директор фирмы, миллиардер Олег Калугин (Владимир Сычев), показывает своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга и запрещаем им отправлять сотрудников компании на обучение к подобным проходимцам. Только почему-то образ позитивного Саши застревает в голове Олега.
У богача из списка Forbes есть все деньги мира, но он все равно несчастлив: еда на вкус напоминает бумагу, дети заблокировали его в соцсетях, жена пребывает в алкогольном блаженстве. Он завидует радостному Саше и нанимает его персональным тренером личностного роста. А Саше выпадает уникальный шанс научиться зарабатывать деньги и стать тем самым успешным человеком, чей образ жизни он столько лет воображал в своей голове.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Все стремятся к успеху: если бы не было этого стремления – не было бы и бесконечного количества коучей-шарлатанов, то есть тех людей, которые наживаются на людях. Из тех, кто называет себя коучами, действительно профессионалами, которые добросовестно делают свою работу, являются единицы. Они десятилетиями строят бизнес, круг общения – но на таких приходятся тысячи и тысячи тех, кто просто наживается на людском стремлении к успеху, продавая ту самую заветную мечту, но только на словах. Людям очень важно понять, что такого волшебного успеха, волшебной таблетки не бывает. И если ты попадаешь на крючок — можешь потерять многое. Надо понимать что то, к чему ты стремишься можно достичь, но придется чем-то пожертвовать. Люди, которые достигают высот, теряют свою человечность, потому что там, где большая прибыль — большая конкуренция. Для достижения такого успеха придется отдать много от себя как от человека», — говорит Илья Куликов.
обсуждение >>