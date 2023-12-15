Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного»

15 декабря
2023 год

Новости кино >>
15 декабря 2023
В сети появился трейлер саркастической комедии «Успешный» с Владимиром Сычевым, Артемом Сучковым и Ольгой Медынич. Сериал об инфобизнесе, больших деньгах и настоящем счастье от режиссера «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова выйдет на KION 1 января, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



По сюжету 30-летний Саша (Артем Сучков) — неунывающий серийный неудачник, пытающийся выдать себя за матерого бизнес-тренера. Он работает на складе магазина техники и третий год копит на ипотеку с девушкой Таней, уставшей от инфантильности своего бойфренда. Однажды Саше действительно улыбается удача: его приглашают провести мастер-класс для топ-менеджеров компании «Калзолото».
Но довольно быстро выясняется, что его позвали совсем с иной целью — на примере инфошарлатана генеральный директор фирмы, миллиардер Олег Калугин (Владимир Сычев), показывает своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга и запрещаем им отправлять сотрудников компании на обучение к подобным проходимцам. Только почему-то образ позитивного Саши застревает в голове Олега.

У богача из списка Forbes есть все деньги мира, но он все равно несчастлив: еда на вкус напоминает бумагу, дети заблокировали его в соцсетях, жена пребывает в алкогольном блаженстве. Он завидует радостному Саше и нанимает его персональным тренером личностного роста. А Саше выпадает уникальный шанс научиться зарабатывать деньги и стать тем самым успешным человеком, чей образ жизни он столько лет воображал в своей голове.

«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Все стремятся к успеху: если бы не было этого стремления – не было бы и бесконечного количества коучей-шарлатанов, то есть тех людей, которые наживаются на людях. Из тех, кто называет себя коучами, действительно профессионалами, которые добросовестно делают свою работу, являются единицы. Они десятилетиями строят бизнес, круг общения – но на таких приходятся тысячи и тысячи тех, кто просто наживается на людском стремлении к успеху, продавая ту самую заветную мечту, но только на словах. Людям очень важно понять, что такого волшебного успеха, волшебной таблетки не бывает. И если ты попадаешь на крючок — можешь потерять многое. Надо понимать что то, к чему ты стремишься можно достичь, но придется чем-то пожертвовать. Люди, которые достигают высот, теряют свою человечность, потому что там, где большая прибыль — большая конкуренция. Для достижения такого успеха придется отдать много от себя как от человека», — говорит Илья Куликов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Артем Сучков станет наставником Владимира Сычева в сериале «Коуч из хрущевки»
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
Илья Куликов: «Хобби, ставшее работой, – лучшее, что может быть»
Автор «Полицейского с Рублевки» Илья Куликов вновь снял комедию о копах
Поиск по меткам
KION
персоны
Илья КуликовОльга МедыничАртём СучковВладимир Сычёв
фильмы
Полицейский с РублёвкиУспешный

фотографии >>
«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного» фотографии
«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного» фотографии
«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного» фотографии
«Бабки, бабло, бабосики»: Артем Сучков учит Владимира Сычева позитивному мышлению в трейлере «Успешного» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рамиз Меликов
14 декабря ушёл из жизни актёр Рамиз Меликов.
Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.
Евгения Кемарская
12 декабря ушла из жизни актриса, театральный режиссёр Евгения Кемарская.

День рождения >>

Нина Алисова
Вадим Бочанов
Виктор Жуков
Юрий Колокольников
Алексей Красноцветов
Николай Лебедев (II)
Андрей Лукьянов
Игорь Угольников
Леван Учанейшвили
Мирослав Бака
Дон Джонсон
Леон Немчик
Хелен Слэйтер
Стюарт Таунсенд
Джефф Чандлер
Адриана Эстевес
все родившиеся 15 декабря >>

Афиша кино >>

Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Честный развод. Бенефис
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
Долгожданный рассвет
драма, исторический фильм
Италия, 2023
Контрабандистки
боевик, криминальный фильм
Южная Корея, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
Новости кино
Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
Начались съемки картины, посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram