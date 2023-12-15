Завершились съемки сериала «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым

По сюжету Галя Шаламова считает дни до момента, когда, наконец, покинет стены детдома и исполнит свою мечту – поступит на сценарный факультет ВГИКа. Но все меняется, когда она видит провокационный стрим блогера Ганса Шмюзе и решает, что они – родственные души. Галя добивается внимания Ганса и верит, что это – настоящая любовь. У ребят завязывается роман, но Гансу все быстро надоедает, и вскоре ему кажется, что Галя прилипла к нему, как жвачка. Желая раз и навсегда разорвать отношения, Ганс просит своих друзей сообщить девушке, что его убили. В ситуации, где другая бы просто поплакала и забыла, Галя решает своими силами найти убийцу. А кто ищет, – тот всегда найдет.
«Кино не всегда должно быть высказыванием, но всегда должно от тебя (как от зрителя) чего-то хотеть, чего-то добиваться от тебя. В моем случае кино – это всегда попытка диалога. Этот диалог может быть агрессивным, может быть эпатажным и на публику, а может быть чувственным и о личном, хоть и очень простом. В этом и заключается киноязык. Как вести диалог. На этом проекте хотелось говорить об ответственности за свои действия и слова. "Жвачка" зацепит зрителя хорошей актерской игрой и внятно рассказанной историей. А потом уже визуалом и интересными фишками, которые являются лишь инструментами для рассказа в 8 серий», — говорит Александр Цой.
обсуждение >>