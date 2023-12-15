«Мужчины с женщинами не дерутся»: вышел трейлер исторической драмы Венсана Переса «Первая дуэль»

В сети появился трейлер исторической драмы «Первая дуэль» о борьбе за любовь и временах, когда дороже всего ценилась собственная честь, а дуэль – была верным способом ее отстоять. Режиссером и соавтором сценария фильма выступил номинант на премии «Сезар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля Венсан Перес, уточняет компания Global Film, которая выпустит картину в российский прокат 14 марта.
По сюжету действие происходит в Париже в 1887 году. Клеман Лазас, харизматичный магистр оружия, прошел через множество сражений и закон запрещает принимать ему участие в дуэлях. Мари-Роуз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они помогают друг другу не только призвать врагов к барьеру, но и найти любовь, которая всегда обходила их стороной.
фото: компания Global Film
«Когда вы снимаете исторический фильм, он должен резонировать с нашей сегодняшней жизнью. В этой истории очень много тем, которые вызывают отклик. Например, тема защиты репутации и достоинства. Чего больше всего боятся в социальных сетях? Разрушить репутацию. Так что эта тема все еще актуальна», — рассказал Венсан Перес.
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