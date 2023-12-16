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Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю

16 декабря
2023 год

Новости кино >>
16 декабря 2023
«Мальчик и птица» успешно залетели в США: за первые три дня (не)последнее аниме Хаяо Миядзаки собрало с американского зрителя $12,8 миллионов. Кроме того, на звание лучшего полнометражного анимационного фильма года новую работу мэтра номинировали «Золотой глобус» (наряду с «Судзумэ» и «Человеком-пауком»). В России новинку тоже приняли тепло: по предварительным данным, «Мальчик и птица» уже обошел «Истребителя демонов: Поезд "Бесконечный"», став самым кассовым аниме отечественного проката (чем он хорош, читайте в нашем обзоре). Создатель «Ван-Писа» Эйитиро Ода примкнул к армии фанатов фильма «Годзилла: Минус один»: для мангаки это был первый фильм про Короля Монстров, и он остался в таком восторге, что тут же посмотрел самую первую часть 1954 года, а теперь собирается резко перейти к «Годзилле: Возрождение». Исторический сэйнэн «О движении Земли» от студии MadhouseПровожающая в последний путь Фрирен», «Идеальная грусть»), анонсированный полтора года назад, не пропал с небосклона и должен выйти в 2024-м. Знаменитый сэйю Дзюнъити Сувабэ (король проклятий Сукуна Рёмэн из «Магической битвы», Дайки Аоминэ из «Баскетбола Куроко») уходит в вынужденный отпуск: актеру озвучивания предстоит оперативное лечение хронического заболевание, поэтому на грядущий январь все дела пришлось отложить.

Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю

Ежегодная японская премия в области анимации TAFF выделила заслуги нескольких именитых личностей в нашей любимой индустрии: обладателями почетных наград стали продюсер Сюндзо Като (франшиза «Анпанман», «Роза Версаля», «Акира»), мангака Акира Торияма (создатель «Драконьего жемчуга» и «Доктора Слампа»), сценарист Сукэхиро ТомитаКрасавица-воин Сейлор Мун», «Макросс 7», «Легенда о Великом Идеоне»), режиссер, сценарист и писатель Рёсукэ ТакахасиБронированные воины Вотомы», «Клык Солнечного Даграма»), аниматор и чардиз Сюити СэкиПечальная Белладонна», «Вики, маленький викинг»), композитор Юдзи ОноКосмические приключения Кобры», «Люпен III», «Подводный суперпоезд: Морской экспресс»), сэйю Тосио Фурукава (Сатоц из «Охотника х Охотника», Пикколо из «Драконьего Жемчуга», Кагэмару из «Самурая Чамплу») и Такара Ямомото, глава компании Duplo System, производившей трассировочные машины для переноса изображений с бумаги на пленку.

Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Истребителя демонов» или новом проекте создателей «Рок-Тихони»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему
Студия Ajia-doПутевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму», «Скрытые вещи») поделилась свежим трейлером романтического сёдзё «Любовь с кончиков пальцев». Историю любви слабослышащей студентки Юки Итосэ и путешественника-полиглота Ицуоми Наги покажут уже 6 января. Предыдущие ролики с русскими субтитрами можно посмотреть тут и тут.


В трейлере звучит опенинг Yuki no Oto от японского рок-квинтета NovelbrightКлуб белых воротничков», «Синий оркестр»), а завершающий трек Snow Spring исполняет музыкальная группа ChoQMay. Также в проекте заявлены новые сэйю: Нао Тояма (Рин Сима из «Лагеря на свежем воздухе», Ико Койсикава из «Стесняшки») и Тасуку Хатанака (Хаккай Сиба из «Токийских мстителей», Котаро Комаки из «Обгона!»), они озвучат Эмму Накадзоно и Сина Ирю.

Читать «Её заветное желание» — трогательное аниме о принятии себя и окружающих
«Грендайзер U» от студии GainaХанаби постоянно опаздывает», «Дочка босса и её нянька») готовится к релизу в 2024-м и щеголяет новым роликом (что было в предыдущем, вспоминаем здесь). Ребут меха-аниме «Инопланетный робот Грендайзер» посвящен битве между Объединенными силами враждебной планеты Вега и человеческой расой.


Видео сопровождается опенингом Kaishin no Ichigeki группы GlayПуть аса») и эндингом Protect You вокально-инструментального ансамбля BAND-MAIDПлатиновый предел»).

Главных героев озвучивают:

Дюк Флид — Мию Ирино (Сёя Исидо из «Формы голоса»).
Кодзи Кабуто — Хиро Симоно (Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов»).
Саяка Юми — Сумирэ Уэсака (принцесса Лам из «Несносных пришельцев»).
Мария Грейс Флид — Минами Танака (Пурсена Адорудия из «Реинкарнации безработного»).
Террона Аква Вега/ Рубина — Харука Томацу (Юи Сиромару из «Бессонницы после школы»).
Хикару Макиба — Нао Тояма (Жизель из продолжения «Блича», Рин из «Лагеря на свежем воздухе»).

Читать «Милый во Франксе» — современный образчик меха
Фэнтезийное аниме «Подземелье вкусностей», основанное на одноименной манге Рёко Куи, выйдет на Netflix 4 января. Путешественник Лай Торден и его товарищи исследуют подземные лабиринты в надежде спасти сестру юноши, которую проглотил Красный дракон. Яства для утоления голода они готовят из убитых монстров и найденных растений. В новом трейлере от студии TriggerПромар», «Милый во Франксе») звучит эндинг Party!!! группы Ryokuoushoku ShakaiСведенные кукушкой»). Предыдущие ролики с русскими субтитрами хранятся тут и тут.


К основному актерскому составу присоединятся сэйю, которые озвучат приключенцев из другого отряда:

Кабру — Ватару Като (Тока Скотт из «Герой мертв!»)
Ринша — Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»).
Микбелл — Мию Томита (Рико из «Созданного в Бездне!»).
Куро — Тору Нара (Яхико из «Дороро»).
Хольм — Юя Хиросэ (Юта Хибики из «Гридмена»).
Диа — Кэй Кавамура (мать Фриды из «Атаки титанов»).

Читать «Лагерь на свежем воздухе» — фильм о вкусной и здоровой пище и не только
У аниме «Ветролом», производством которого занимается студия CloverWorksХоримия», «Эта фарфоровая кукла влюбилась»), тоже появился проморолик. Уже в апреле сериал поведает историю старшеклассника Харуки Сакуры, примкнувшего к банде школьных хулиганов, отвечающих за безопасность города.


Постановкой занимается Тосифуми Акаи (эпизоды «Идолмастер: Девушки-золушки», «Семья шпиона») по сценарию Хироси СэкоМагическая битва», «Сага о Винланде»), дизайном персонажей — Тайси КавакамиШкольная форма Акэби»), композитор — Рё ТакахасиДобро пожаловать в класс превосходства», «Принцесса-шпионка»).

Читать «Цветущая банда Асуки» учит защищать слабых
Комедийная манга Май Танаки «Я стал учителем в школе монстров!», которая выпускается с 2014 года, превратится в аниме аккурат к десятилетию — в 2024-м. Другие подробности о проекте будут чуть позже.

Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю

В старой школе все кому не лень, от коллег до учеников, помыкали бесхребетным учителем Харуаки Абэ. Однажды горе-сэнсэй получает предложение мечты от директора Академии Хякки и отправляется на отдаленный остров, где ему предстоит вести уроки японского языка. Однако бедолага не подозревает, что его подопечными станут все юные ёкаи Японии, включая одноглазого Хитоцумэ-кодзо и костлявого Гашадокуро.

Читать «Крутой учитель Онидзука» и его необычная педагогическая методика
Бонус: игрушка из «Ходячего замка», которая действительно ходит (есть видео).

Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю
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Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю фотографии
Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю фотографии
Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю фотографии
Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю фотографии
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