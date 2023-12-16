Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю

«Мальчик и птица
» успешно залетели в США: за первые три дня (не)последнее
аниме Хаяо Миядзаки
собрало с американского зрителя $12,8 миллионов. Кроме того, на звание лучшего полнометражного анимационного фильма года новую работу мэтра номинировали «Золотой глобус» (наряду с «Судзумэ
» и «Человеком-пауком
»). В России новинку тоже приняли тепло: по предварительным данным, «Мальчик и птица» уже обошел «Истребителя демонов: Поезд "Бесконечный"
», став самым кассовым аниме отечественного проката (чем он хорош, читайте в нашем обзоре
). Создатель «Ван-Писа
» Эйитиро Ода
примкнул к армии фанатов фильма «Годзилла: Минус один
»: для мангаки это был первый фильм про Короля Монстров, и он остался в таком восторге, что тут же посмотрел самую первую часть 1954 года, а теперь собирается резко перейти к «Годзилле: Возрождение
». Исторический сэйнэн
«О движении Земли
» от студии Madhouse
(«Провожающая в последний путь Фрирен
», «Идеальная грусть
»), анонсированный
полтора года назад, не пропал с небосклона и должен выйти в 2024-м. Знаменитый сэйю Дзюнъити Сувабэ
(король проклятий Сукуна Рёмэн
из «Магической битвы
», Дайки Аоминэ из «Баскетбола Куроко
») уходит в вынужденный отпуск: актеру озвучивания предстоит оперативное лечение хронического заболевание, поэтому на грядущий январь все дела пришлось отложить.
Ежегодная японская премия в области анимации TAFF выделила заслуги нескольких именитых личностей в нашей любимой индустрии: обладателями почетных наград стали продюсер Сюндзо Като
(франшиза «Анпанман
», «Роза Версаля
», «Акира
»), мангака Акира Торияма
(создатель «Драконьего жемчуга
» и «Доктора Слампа
»), сценарист Сукэхиро Томита
(«Красавица-воин Сейлор Мун
», «Макросс 7
», «Легенда о Великом Идеоне
»), режиссер, сценарист и писатель Рёсукэ Такахаси
(«Бронированные воины Вотомы
», «Клык Солнечного Даграма
»), аниматор и чардиз Сюити Сэки
(«Печальная Белладонна
», «Вики, маленький викинг
»), композитор Юдзи Оно
(«Космические приключения Кобры
», «Люпен III
», «Подводный суперпоезд: Морской экспресс
»), сэйю Тосио Фурукава
(Сатоц из «Охотника х Охотника
», Пикколо из «Драконьего Жемчуга
», Кагэмару
из «Самурая Чамплу
») и Такара Ямомото
, глава компании Duplo System
, производившей трассировочные машины для переноса изображений с бумаги на пленку.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о продолжении «Истребителя демонов» или новом проекте создателей «Рок-Тихони»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
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Все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему
Студия Ajia-do
(«Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму
», «Скрытые вещи
») поделилась свежим трейлером романтического сёдзё
«Любовь с кончиков пальцев
». Историю любви слабослышащей студентки Юки Итосэ и путешественника-полиглота Ицуоми Наги покажут уже 6 января. Предыдущие ролики с русскими субтитрами можно посмотреть тут
и тут
.
В трейлере звучит опенинг Yuki no Oto
от японского рок-квинтета Novelbright
(«Клуб белых воротничков
», «Синий оркестр
»), а завершающий трек Snow Spring
исполняет музыкальная группа ChoQMay
. Также в проекте заявлены новые сэйю: Нао Тояма
(Рин Сима
из «Лагеря на свежем воздухе
», Ико Койсикава
из «Стесняшки
») и Тасуку Хатанака
(Хаккай Сиба
из «Токийских мстителей
», Котаро Комаки
из «Обгона!
»), они озвучат Эмму Накадзоно и Сина Ирю.
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«Её заветное желание» — трогательное аниме о принятии себя и окружающих
«Грендайзер U
» от студии Gaina
(«Ханаби постоянно опаздывает
», «Дочка босса и её нянька
») готовится к релизу в 2024-м и щеголяет новым роликом (что было в предыдущем, вспоминаем здесь
). Ребут меха
-аниме «Инопланетный робот Грендайзер
» посвящен битве между Объединенными силами враждебной планеты Вега и человеческой расой.
Видео сопровождается опенингом Kaishin no Ichigeki
группы Glay
(«Путь аса
») и эндингом Protect You
вокально-инструментального ансамбля BAND-MAID
(«Платиновый предел
»).
Главных героев озвучивают:
Дюк Флид — Мию Ирино
(Сёя Исидо
из «Формы голоса
»).
Кодзи Кабуто — Хиро Симоно
(Дзэнъицу Агацума
из «Истребителя демонов
»).
Саяка Юми — Сумирэ Уэсака
(принцесса Лам
из «Несносных пришельцев
»).
Мария Грейс Флид — Минами Танака
(Пурсена Адорудия
из «Реинкарнации безработного
»).
Террона Аква Вега/ Рубина — Харука Томацу
(Юи Сиромару
из «Бессонницы после школы
»).
Хикару Макиба — Нао Тояма
(Жизель из продолжения «Блича
», Рин из «Лагеря на свежем воздухе»).
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«Милый во Франксе» — современный образчик меха
Фэнтезийное аниме «Подземелье вкусностей
», основанное на одноименной манге Рёко Куи
, выйдет на Netflix
4 января. Путешественник Лай Торден и его товарищи исследуют подземные лабиринты в надежде спасти сестру юноши, которую проглотил Красный дракон. Яства для утоления голода они готовят из убитых монстров и найденных растений. В новом трейлере от студии Trigger
(«Промар
», «Милый во Франксе
») звучит эндинг Party!!!
группы Ryokuoushoku Shakai
(«Сведенные кукушкой
»). Предыдущие ролики с русскими субтитрами хранятся тут
и тут
.
К основному актерскому составу
присоединятся сэйю, которые озвучат приключенцев из другого отряда:
Кабру — Ватару Като
(Тока Скотт
из «Герой мертв!
»)
Ринша — Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»).
Микбелл — Мию Томита
(Рико из «Созданного в Бездне!
»).
Куро — Тору Нара
(Яхико
из «Дороро
»).
Хольм — Юя Хиросэ
(Юта Хибики
из «Гридмена
»).
Диа — Кэй Кавамура
(мать Фриды из «Атаки титанов
»).
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«Лагерь на свежем воздухе» — фильм о вкусной и здоровой пище и не только
У аниме «Ветролом
», производством которого занимается студия CloverWorks
(«Хоримия
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
»), тоже появился проморолик. Уже в апреле сериал поведает историю старшеклассника
Харуки Сакуры, примкнувшего к банде школьных хулиганов, отвечающих за безопасность города.
Постановкой занимается Тосифуми Акаи
(эпизоды «Идолмастер: Девушки-золушки
», «Семья шпиона
») по сценарию Хироси Сэко
(«Магическая битва
», «Сага о Винланде
»), дизайном персонажей — Тайси Каваками
(«Школьная форма Акэби
»), композитор — Рё Такахаси
(«Добро пожаловать в класс превосходства
», «Принцесса-шпионка
»).
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«Цветущая банда Асуки» учит защищать слабых
Комедийная манга Май Танаки
«Я стал учителем в школе монстров!
», которая выпускается с 2014 года, превратится в аниме аккурат к десятилетию — в 2024-м. Другие подробности о проекте будут чуть позже.
В старой школе все кому не лень, от коллег до учеников, помыкали бесхребетным учителем Харуаки Абэ. Однажды горе-сэнсэй получает предложение мечты от директора Академии Хякки и отправляется на отдаленный остров, где ему предстоит вести уроки японского языка. Однако бедолага не подозревает, что его подопечными станут все юные ёкаи
Японии, включая одноглазого Хитоцумэ-кодзо и костлявого Гашадокуро.
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«Крутой учитель Онидзука» и его необычная педагогическая методика
Бонус
: игрушка из «Ходячего замка»
, которая действительно ходит (есть видео
).
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