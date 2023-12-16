Хаяо Миядзаки покоряет Россию и Америку: главные новости аниме за неделю

Все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему

Читать Все фильмы Хаяо Миядзаки от худшего к лучшему

«Её заветное желание» — трогательное аниме о принятии себя и окружающих

Читать «Её заветное желание» — трогательное аниме о принятии себя и окружающих