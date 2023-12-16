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«Мама тебя защитит»: опубликован тизер-трейлер фильма-катастрофы «Всемирный потоп» с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербэтчем

16 декабря
2023 год

Новости кино >>
16 декабря 2023
Опубликован дублированный тизер-трейлер фильма-катастрофы Махалии Бело «Всемирный потоп», который компания «Экспонента фильм» выпустит в российский прокат 11 апреля.



Главные роли в картине, снятой по мировому бестселлеру Меган Хантер, исполнили Джоди Комер, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Кэтрин Уотерстон.

По сюжету дождь льет уже не первый месяц, вода начинает разрушать все на своем пути, объявляется чрезвычайное положение. Когда мир оказывается на грани катастрофы, молодая мать отправляется на поиски безопасного места для своего новорожденного ребенка.

«Мама тебя защитит»: опубликован тизер-трейлер фильма-катастрофы «Всемирный потоп» с Джоди Комер и Бенедиктом Камбербэтчем

За сценарий нового фильма от создателей «Гренландии» и «Мавританца» отвечает автор сериалов «Наследники» и «Нормальные люди» Элис Бирч. Мировая премьера «Всемирного потопа» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября уходящего года.
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