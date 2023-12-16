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Второй сезон «Обоюдного согласия» с Глафирой Тархановой и «Амура» с Аленой Михайловой: KION рассказал о главных премьерах 2024 года

16 декабря
2023 год

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16 декабря 2023
«Жизнь по вызову-2», «Почка-2», «Раневская», «Бэби-тур», «Замаячный», «Клиника счастья», «Банда Зиг Заг», «Жизнь по вызову. Док», «Комплекс Бога» и «Тест на беременность» вошли в десятку самых популярных сериалов уходящего года из линейки KION Originals. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Второй сезон «Обоюдного согласия» с Глафирой Тархановой и «Амура» с Аленой Михайловой: KION рассказал о главных премьерах 2024 года
фото: кадр из сериала «Амура»

Платформа также озвучила свои главные премьеры в 2024 году. Среди них саркастическая комедия Ильи Куликова «Успешный» с Владимиром Сычевым и Артемом Сучковым, драма Валерии Гай Германики о многолетних абьюзивных отношениях «Обоюдное согласие-2» с Дианой Арбениной и Глафирой Тархановой, приключенческая комикс экшн-драма «Амура» с Аленой Михайловой, Юрием Колокольниковым и Екатериной Вилковой, комедия Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой «Третий в постели» с Анной Михалковой, Александром Робаком, Любовью Аксеновой и Степаном Девониным и мистическая мелодрама «Танго» с Юлией Снигирь, Денисом Шведовым, Риналем Мухаметовым и Анастасией Талызиной.

Кроме того, зрителей ожидают в новом году саркастическое драмеди Клима Козинского о мире медиа и глянца «Первый номер» с Евгением Цыгановым, Павлом Деревянко, Равшаной Курковой и Александрой Бортич по сценарию Сергея Минаева, комедия Дмитрия Невзорова «Дядя Леша» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, семейная комедия «Омар в большом кино» о приключениях неунывающего дагестанца в Москве с Омаром Алибутаевым, Татьяной Арнтгольц и Марком Богатыревым, скринлайф-триллер Тимура Бекмамбетова «Я иду играть» с Анной Потебней и Тимофеем Елецким, драмеди Александра Домогарова-младшего «Она такая классная» с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым и шоу «Клиника счастья. Реалити» с Авророй, которое станет частью медиафраншизы популярного сериала с Дарьей Мороз.
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фильмы
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