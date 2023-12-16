Второй сезон «Обоюдного согласия» с Глафирой Тархановой и «Амура» с Аленой Михайловой: KION рассказал о главных премьерах 2024 года

Новости кино
Начались съемки картины, посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Главная тема
Вспоминаем (и пересматриваем) полнометражные работы мэтра, включая «Мальчика и птицу»
Новости кино
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Актрису считали не самым лучшим вариантом
Спутник телезрителя
15 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках
Спутник телезрителя
13 декабря, 20:00, РЕН ТВ
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