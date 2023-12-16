«Моя девочка» с Павлом Харланчуком стартует 17 декабря

На Пятом канале 17 декабря в 13:00 состоится премьерный показ нового детектива «Моя девочка» с Павлом Харланчуком в главной роли. Саундтреком к сериалу стал хит Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой», уточняет пресс-служба телеканала.
«Приглашение на эту роль меня обрадовало. В последнее время я с невероятной радостью смотрю на детей. Потому работа на съемочной площадке вместе с ребенком очень вдохновила. Импонировало и то, что в сериале много различных сюжетных линий: детективная, любовная, семейная, психологическая. Если смотреть через призму моего персонажа, то главный мотив фильма – попытка человека заново научиться жить после потери любимого человека, переосмысление ценностей. Интересно было наблюдать за тем, как "надо жить ради ребенка" перевоплощалось в "я хочу жить и дарить счастье дочери"», — говорит Павел Харланчук.
фото: пресс-служба Пятого канала
«Моя девочка» повествует об отце и дочери Леоновых. На глазах десятилетней девочки погибла мама. Теперь Машу в исполнении Татьяны Тасенко преследуют панические атаки. Она боится потерять и папу, а потому не может отпустить его от себя ни на минуту. Старший уполномоченный Главного управления МВД Георгий Леонов вынужден брать дочь с собой на работу. Начальник Леонова по-человечески понимает сложную ситуацию подчиненного, но приводить девочку в отдел запрещает. В свою очередь коллеги стараются Георгия поддержать и постоянно помогают прятать Машу то в шкафу, то под столом, чтобы руководство не заметило ребенка. Сама девочка чувствует себя у папы на работе вполне уверенно. Со временем героиня начинает вести себя как настоящий следователь. Она замечает такие детали, на которые бы взрослые даже не обратили внимания: странное поведения продавца из автосалона, повторяющийся грузовик в, казалось бы, не связанных между собой уголовных делах, одинаковый жест у разных людей. В конечном итоге, уникальная наблюдательность Маши помогает полиции ловить преступников и выйти на след убийцы её матери.
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