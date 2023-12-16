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Игру Fort Solis с Роджером Кларком и Троем Бэйкером адаптируют для кино и телевидения

16 декабря
2023 год

Новости кино >>
16 декабря 2023
Фантастический триллер Fort Solis, разработанный компаниями Fallen Leaf и Black Drakkar, получит кино- и телеадаптацию. Об этом сообщается на сайте студии Studios Extraordinaires, работающей над экранизацией игры.


В оригинале, выпущенном издательством Dear Villagers в августе уходящего года на PS5 и ПК, главные роли исполнили Роджер Кларк, подаривший свой голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2, Трой Бэйкер, памятный по работе над Bioshock Infinite и The Last of Us, и Джулия Браун. Игроки погружались в историю инженера Джека Лири, попавшего в чрезвычайную ситуацию на марсианской шахтерской базе, которая перестала выходить на связь.

Зрителям обещают расширение вселенной Fort Solis и новую встречу с загадочной Красной планетой.



Студия Studios Extraordinaires, возглавляемая Андре Хедетофтом и Андреасом Тредссоном, специализируется на создании боевиков, хорроров и научно-фантастических лент, вдохновленных оригинальными историями и необычными играми.
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Игру Fort Solis с Роджером Кларком и Троем Бэйкером адаптируют для кино и телевидения фотографии
Игру Fort Solis с Роджером Кларком и Троем Бэйкером адаптируют для кино и телевидения фотографии
Игру Fort Solis с Роджером Кларком и Троем Бэйкером адаптируют для кино и телевидения фотографии
Игру Fort Solis с Роджером Кларком и Троем Бэйкером адаптируют для кино и телевидения фотографии
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