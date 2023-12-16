Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты»

что почитать?

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках

Новости кино У сериала «Слово пацана» будет другой финал, который выйдет позже запланированной даты Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев сообщили, что вносят авторские изменения в последние эпизоды

Спутник телезрителя «Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл «Это произошло неожиданно»: Сиенна Миллер о беременности после 40 лет Актриса случайно раскрыла пол ребёнка

Новости кино Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал» Начались съемки картины, посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году