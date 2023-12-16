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Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты»

16 декабря
2023 год

Новости кино >>
16 декабря 2023

Телеканал «Россия» представил караоке-версию музыкального ролика «Песенка друзей» из сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты» режиссёра Алексея НужногоОгонь»).


Они снова в сборе — самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух — объединились, чтобы совершить подвиг! Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку! На что готовы Бременские музыканты ради подвига?

«За музыку в нашем фильме отвечает талантливый Максим Фадеев, наш большой друг и надежный партнер, — рассказал Алексей Нужный. — Мы сохранили все песни Геннадия Гладкова и придали им современное звучание. Также Макс написал пару новых песен. Очень органично их вплел и расширил наш мир. Мне бы хотелось, чтобы поход в кинотеатр на наш фильм стал большим праздником, где всей семьей можно петь любимые песни».

Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты»

Роли в картине исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие.

«С Геннадием Игоревичем Гладковым мы не успели подробно что-то обсудить, — признался Максим Фадеев. — Говорили по телефону буквально минуту, он просто сказал, что доверяет мне. Это уже ценно. Жаль, что он ушел именно в момент создания нашей музыки, мне кажется, что это очень символично. Для него же это было, можно сказать, главное произведение. Или одно из главных: понятно, что он написал очень много. «Бременские музыканты» для меня олицетворение моей юности. Я уверен, что все люди, родившиеся в СССР, вспомнят эти мелодии, и у всех проснется ностальгия. Так что для меня погружение в эту историю – это воспоминание о детстве, о юности. По-настоящему особенная история, правда».

В широкий прокат «Бременские музыканты» выйдут 1 января.
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Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты» фотографии
Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты» фотографии
Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты» фотографии
Ничего на свете лучше нету: появилась караоке-версия «Песенки друзей» из фильма «Бременские музыканты» фотографии
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