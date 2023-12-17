Егор Пазенко вернулся к роли отца Александра во втором сезоне «Настоящего»

Стартовали съемки 32-серийного второго сезона популярного сериала «Настоящий» с Егором Пазенко в главной роли. Премьера новых эпизодов запланирована на конец 2024 года, уточняет пресс-служба Пятого канала.
Зрителям поведают про новые похождения настоятеля провинциального храма отца Александра. В его прошлом – служба в горячих точках, потеря сослуживцев-спецназовцев, а в настоящем – служение церкви и огромное желание помогать людям словом божьим.
фото: пресс-служба Пятого канала
По словам Егора Пазенко, его «герой – пример настоящего мужчины, который многим пожертвовал ради любви. И он остается верен этому чувству. Наверняка зрители запомнили сцены общения персонажа с Анной, к которой он испытывает симпатию. Необыкновенной и волшебной атмосферой были наполнены эпизоды ночных съемок, когда будто по заказу большими хлопьями падал снег. С одной стороны, создавалось ощущение, что это сказка, которая не может стать явью. Но в душе отец Александр надеялся, что у него есть шанс на осуществление простого человеческого желания – быть любимым и счастливым».
По сюжету в Старовольске жизнь не стоит на месте. Младший брат главного героя Максим (Данила Якушев) отошел от криминала и возглавил комитет по финансам города. Его принципиальность сильно мешает местному мэру улучшать свое финансовое положение за счет бюджета. А потому Макс тут же обретает негласного врага в лице главного городского чиновника. Нелегкие испытания ждут и самого отца Александра. Священник начинает сомневаться в правильности выбора своего жизненного пути. Но у судьбы на отца Александра оказались другие планы. Запавшая ему в сердце Анна встречает мужчину и начинает думать о замужестве. Священнику предстоят не только душевные терзания. В городе погибает настоятель часовни. На месте преступления оперативники находят нарисованные знаки — три шестерки. В этих символах следователи узнают почерк преступника, который много лет назад убил сразу пятерых священнослужителей. Возможно, следующей жертвой может стать отец Александр.
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