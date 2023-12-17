«Дитя тьмы» станет трилогией

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Новости кино Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года Сервис также покажет третий сезон «Медиатора» и продолжение «Папиных дочек»

Интервью Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни

Новости кино «Король и Шут» стал самым популярным проектом Кинопоиска в 2023 году Онлайн-кинотеатр подвел итоги и раскрыл аудиторию самых громких тайтлов

Обзор сериалов «Волшебный участок: Сказочные персонажи и где они обитают Баба Яга, Змей-Горыныч и Гном-матершинник в современном мире

Обзор сериалов «Блеск»: Иванушкина не дурак Александра Бортич в авантюрной комедии с турецким султаном

Спутник телезрителя «Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ