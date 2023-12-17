«Дитя тьмы» станет трилогией

Новости кино
Сервис также покажет третий сезон «Медиатора» и продолжение «Папиных дочек»
Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
Новости кино
Онлайн-кинотеатр подвел итоги и раскрыл аудиторию самых громких тайтлов
Обзор сериалов
Баба Яга, Змей-Горыныч и Гном-матершинник в современном мире
Обзор сериалов
Александра Бортич в авантюрной комедии с турецким султаном
Лайфстайл
Премьера финального сезона «Трудные подростки»
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса случайно раскрыла пол ребёнка
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