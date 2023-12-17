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«Дитя тьмы» станет трилогией

17 декабря
2023 год

Новости кино >>
17 декабря 2023
«Дитя тьмы» обзаведется третьей частью. Об этом расказал в интервью THR Уильям Брент Белл, снявший сиквел «Первая жертва».

«Дитя тьмы» станет трилогией

«В настоящее время мы работаем над триквелом. Мне не терпится поделиться теми перипетиями, которые нас ожидают», — цитирует режиссера издание.

Хоррор с Изабель Фурман в образе зловещей сироты Эстер вышел в 2009 году. Спустя 13 лет актриса вернулась к роли в продолжении, для которого ее омолодили с помощью компьютерных технологий.
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№ 1
Antea13 (Оренбург)   17.12.2023 - 14:20
Был второй фильм? не знала, надо посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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