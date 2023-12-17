Ридли Скотт нашел «Бомбу»

Ридли Скотт
снимет экшн-триллер «Бомба» (Bomb) для студии 20th Century, уверяет Deadline
.
Зрителей ожидает история в духе «Собачьего полдня
» и «Скорости
» про переговорщика Фрэнки Ипполито, вызванного на дежурство в ночь перед своей свадьбой в Лондоне. Мужчина, припарковавшийся на строительной площадке на площади Пикадилли, встал на недавно обнаруженную неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны и заявил, что будет разговаривать только с Фрэнки. Так главный герой втягивается в ночную схватку, чтобы остановить террориста, с которым у него есть общее прошлое.
Основой для фильма послужит короткий рассказ создателя «Отлива
» Кевина Макмаллина. Автор сам адаптирует сценарий.
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