Не стало режиссера Отара Иоселиани

На 90-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, народного артиста Грузии, выдающегося режиссера, поэта, сценариста, актера, оператора, монтажера и продюсера Отара Иоселиани
. Об этом сообщает
в своем телеграм-канале Лариса Малюкова
со слов близкого и давнего товарища мастера Юрия Роста
.
«Его картины можно сравнить с музыкой, но выстроены они с математической точностью. Многие из них изначально нарисованы чуть ли не по кадру. При этом в его фильмах много воздуха, будто бы движение их подчинено не расчету, а настроению, импровизации. Так много воздуха, что после просмотра легче дышать», —
написала кинокритик.
Отар Давидович
родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. В 1952-м окончил музыкальное училище, где занимался в классе скрипки и дирижирования. С 1953-го по 1955-й учился на механико-математическом факультете МГУ, затем во ВГИКе, который окончил в 1961-м. Спустя год дебютировал среднеметражным фильмом «Апрель
». Проработав год на металлургическом заводе в Кутаиси, снял дипломную документальную ленту «Чугун». Получил широкую известность, как создатель трилогии «Листопад
», «Жил певчий дрозд
» и «Пастораль
». После переезда во Францию продолжил снимать. Успел создать более десятка картин, среди которых «Фавориты луны
», «И стал свет
», «Охота на бабочек
», «Разбойники. Глава VII
», «Истина в вине!
», «Утро понедельника
», «Сады осенью
», «Шантрапа
» и «Зимняя песня
».
Лауреат множества престижных наград, включая призы FIPRESCI и международных кинофестивалей в Венеции, Москве и Берлине, «Нику», «Золотой овен» и «Золотой витязь».
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