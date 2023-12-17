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Не стало режиссера Отара Иоселиани

17 декабря
2023 год

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17 декабря 2023

На 90-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, народного артиста Грузии, выдающегося режиссера, поэта, сценариста, актера, оператора, монтажера и продюсера Отара Иоселиани. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Лариса Малюкова со слов близкого и давнего товарища мастера Юрия Роста.

«Его картины можно сравнить с музыкой, но выстроены они с математической точностью. Многие из них изначально нарисованы чуть ли не по кадру. При этом в его фильмах много воздуха, будто бы движение их подчинено не расчету, а настроению, импровизации. Так много воздуха, что после просмотра легче дышать», — написала кинокритик.

Не стало режиссера Отара Иоселиани
фото: pravilamag.ru

Отар Давидович родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. В 1952-м окончил музыкальное училище, где занимался в классе скрипки и дирижирования. С 1953-го по 1955-й учился на механико-математическом факультете МГУ, затем во ВГИКе, который окончил в 1961-м. Спустя год дебютировал среднеметражным фильмом «Апрель». Проработав год на металлургическом заводе в Кутаиси, снял дипломную документальную ленту «Чугун». Получил широкую известность, как создатель трилогии «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль». После переезда во Францию продолжил снимать. Успел создать более десятка картин, среди которых «Фавориты луны», «И стал свет», «Охота на бабочек», «Разбойники. Глава VII», «Истина в вине!», «Утро понедельника», «Сады осенью», «Шантрапа» и «Зимняя песня».

Лауреат множества престижных наград, включая призы FIPRESCI и международных кинофестивалей в Венеции, Москве и Берлине, «Нику», «Золотой овен» и «Золотой витязь».
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Отар ИоселианиЛариса МалюковаЮрий Рост
фильмы
АпрельЖил певчий дроздЗимняя песняИ стал светИстина в вине!ЛистопадОхота на бабочекПасторальРазбойники. Глава VII.Сады осеньюУтро понедельникаФавориты луныШантрапа

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