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Экранизацией игры Хидэо Кодзимы Death Stranding займется студия A24

17 декабря
2023 год

Новости кино >>
17 декабря 2023

За экранизацию видеоигры Хидэо Кодзимы Death Stranding возьмется инди-студия A24. Об этом стало известно благодаря скудным данным, опубликованным на официальном сайте кинокомпании.

Экранизацией игры Хидэо Кодзимы Death Stranding займется студия A24
фото: comingsoon.net

О грядущем фильме пока нет подробной информации. С уверенностью можно сказать только то, что в его создании примет активное участие сам японский геймдизайнер.

В мультиплатформенной игре Death Stranding, вышедшей в 2019 году, события разворачиваются в постапокалиптической Америке, а в их эпицентре оказывается курьер Сэм Бриджес (Норман Ридус). Он отправляется на миссию, чтобы дать человечеству надежду, соединив последних выживших в опустошенной стране. Компанию Ридусу составили Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли, Гильермо Дель Торо, Линдсей Вагнер, Николас Виндинг Рефн и Трой Бэйкер. Появятся ли они и в адаптации, пока неизвестно.

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В 2022-м Кодзима-гений анонсировал сиквел игры с участием Ридуса, Сейду и Эль Фаннинг. А совсем недавно было объявлено, что София Лиллис, Удо Кир и Хантер Шафер получили главные роли в его экспериментальном хорроре OD, который, возможно, как-то связан со вселенной Silent Hill.
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