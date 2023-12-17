Экранизацией игры Хидэо Кодзимы Death Stranding займется студия A24

За экранизацию видеоигры Хидэо Кодзимы
Death Stranding возьмется инди-студия A24. Об этом стало известно благодаря скудным данным, опубликованным на официальном сайте
кинокомпании.
О грядущем фильме пока нет подробной информации. С уверенностью можно сказать только то, что в его создании примет активное участие сам японский геймдизайнер.
В мультиплатформенной игре Death Stranding, вышедшей в 2019 году, события разворачиваются в постапокалиптической Америке, а в их эпицентре оказывается курьер Сэм Бриджес (Норман Ридус
). Он отправляется на миссию, чтобы дать человечеству надежду, соединив последних выживших в опустошенной стране. Компанию Ридусу составили Мадс Миккельсен
, Леа Сейду
, Маргарет Куэлли
, Гильермо Дель Торо
, Линдсей Вагнер
, Николас Виндинг Рефн
и Трой Бэйкер. Появятся ли они и в адаптации, пока неизвестно.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
В 2022-м Кодзима
-гений анонсировал
сиквел игры с участием Ридуса, Сейду и Эль Фаннинг
. А совсем недавно было объявлено, что София Лиллис
, Удо Кир
и Хантер Шафер
получили главные роли в его экспериментальном хорроре OD, который, возможно, как-то связан со вселенной Silent Hill
.
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