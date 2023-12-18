Netflix планирует выпустить спин-оффы сериалов «Уэнсдэй» и «Острые козырьки»

В своей новой стратегии Netflix планирует сосредоточиться на франшизах и спин-оффах популярных проектов, пишет Bloomberg. На ранних стадиях разработки находятся спин-оффы сериалов «Уэнсдэй» и «Острые козырьки».
фото: кадр из сериала «Острые козырьки»
Спин-офф «Уэнсдэй» сосредоточится на истории дяди Фестера, которого в сериале Тима Бертона сыграл Фред Армисен. Что касается «Острых козырьков», то действие одного из проектов развернется в Бостоне через пару десятилетий после событий оригинала, а другой спин-офф расскажет о юной Полли Грей, матриархе преступного клана Шелби. Сообщается, что Netflix также планирует развитие франшизы «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главном роли.
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