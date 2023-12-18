Не только заливная рыба: Кино-Театр.Ру представил интерактивный новогодний стол, как в кино

В преддверии Нового года Кино-Театр.Ру запустил спецпроект — интерактивный праздничный стол. Пользователи игры смогут узнать, что едят герои популярных российских новогодних фильмов, и как изменилось новогоднее застолье со времен «Карнавальной ночи».
фото: Кино-Театр.Ру
Все представленные блюда кликабельны, и каждое содержит историю из фильма и короткий рецепт. В частности, заливная рыба отсылает к главному новогоднему фильму на протяжении 40 лет «Ирония судьбы, или С легким паром». В картине Эльдара Рязанова можно наблюдать не только уже культовое блюдо, но даже целую курицу из духовки, которая потом благополучно исчезла из кадра (скорее всего, ее съела съемочная группа). То же самое происходит в течение фильма и с ананасом: он то появляется, то исчезает. Оливье заставляет вспомнить «Старый Новый год» Олега Ефремова и Наума Ардашникова, а бутерброды с красной икрой меланхолично пожевывают герои ленты «Со мною вот что происходит» Виктора Шамирова.
Проект реализован вместе с СБП и сервисом «Пятерочка Доставка». Подробности можно узнать на сайте.
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