Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Санкт-Петербурге завершился второй сезон лаборатории «Ленфильм-дебют»

18 декабря
2023 год

Новости кино >>
18 декабря 2023
В Санкт-Петербурге завершила работу лаборатория «Ленфильм-дебют». Состоялся финальный питчинг, на котором выпускники второго сезона представили десять дебютных проектов перед продюсерами крупнейших отечественных кинокомпаний и студий. Почетным гостем мероприятия стал режиссер Александр Сокуров.

В Санкт-Петербурге завершился второй сезон лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

В течение полугода участники разрабатывали свои дебютные сценарии под руководством мастеров Александры Васнецовой и Десиславы Медковой, а также кураторов Бакура Бакурадзе, Любови Борисовой, Дмитрия Дьяченко, Александра Велединского, Натальи Кудряшовой, Максима Пежемского, Алексея Попогребского, Андрея Прошкина, Анны Пармас и Николая Хомерики. На питчинге были представлены проекты «Ваня» Клавдии Коршуновой, «Морской конек» Романа Баранова, «Дефицит» Анастасии Питель и Николая Татаринова, «Тот еще свет» Ильи Шудегова, «И течет река» Кристины Сидоровой, «Фейерверки днем» Нины Воловой, «Прятки в темноте» Анны Бакурадзе, «Один день с моей дочерью» Федора Бабенко, «Ерофеев день» Артема Тумакова, «Нас спасли инопланетяне» Виктории Слепцовой.

В Санкт-Петербурге завершился второй сезон лаборатории «Ленфильм-дебют»
фото: пресс-служба лаборатории «Ленфильм-дебют»

В качестве экспертов проекты оценивали: заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, генеральный директор «Ол Медиа Компани» Георгий Шабанов, генеральный директор кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, ведущий продюсер киностудии Look Film Анна Тихонова, генеральный директор продюсерского центра Vita Aktiva Юлия Мишкинене, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации» Наталья Смагина, генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Муравьева-Ерофеева, продюсер, сценарист, заведующая кафедрой продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ Наталья Горина, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов, генеральный продюсер киностудии Bosfor pictures Иван Яковенко и другие. А также отсматривали проекты онлайн продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный директор студии «Слон» Сабина Еремеева, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, креативный продюсер Look Film Лариса Малюкова, продюсер кинокомпании «Гейт» Жанна Тедеева, продюсер кинокомпании SoFilm Алексей Степанов, продюсер студии «Видеопрокат» Анастасия Острикова, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, программный директор кинофестиваля «Короче» Ситора Алиева.

«В этом году снова получилось качественное емкое представление. Порадовало, что были очень разные темы, разные жанры. Многие очень уверенно выступали, шутили – зал очень тепло на это реагировал. Понятно, что дебюты такая уникальная штука, и бытует мнение, что часто это истории про личное. И в этом смысле здесь были такие проекты, но были и комедийные сценарии, что здорово, потому что, на мой взгляд, все-таки присутствует тренд на то, что дебюты становятся более жанровыми. Мы видим это и на российских, и на зарубежных фестивалях. Мне кажется, в данном случае нужен некий баланс драматических и жанровых историй. Здесь как раз были и те, и другие, что действительно круто», — подчеркнул заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов.

После питчинга прошли индивидуальные встречи продюсеров с авторами заинтересовавших их работ, а также состоялись более 50 тет-а-тет сессий относительно запуска проектов в производство. Результаты переговоров станут известны позднее после окончательно согласования компаниями. Несколько историй возможно будут реализованы непосредственно «Ленфильмом». О запуске нового сезона лаборатории «Ленфильм-дебют» объявят дополнительно.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлены имена финалистов лаборатории «Ленфильм-дебют»
Поиск по меткам
Ленфильм
персоны
Ситора АлиеваБакур БакурадзеЛюбовь Борисова (II)Александр ВелединскийЕлена ГликманИван ГоломовзюкНаталья ГоринаНаталья ДроздДмитрий ДьяченкоСабина ЕремееваЖанна КалининаНаталья КудряшоваЛариса МалюковаДесислава МедковаЮлия МишкиненеЕгор ОдинцовАнна ПармасМаксим ПежемскийАлексей ПопогребскийАндрей ПрошкинНаталья СмагинаАлександр СокуровАлексей Степанов (VI)Дмитрий ТабарчукАнна Тихонова (II)Екатерина ФилипповаНиколай ХомерикиГеоргий ШабановИван Яковенко

анонс

Скорбим

Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.
Валерий Елисеев
15 декабря ушёл из жизни актёр Валерий Елисеев.
Ги Маршан
15 декабря ушёл из жизни актёр, композитор Ги Маршан.

День рождения >>

Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Илья Соболев
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Линн Бари
Рэйчел Гриффитс
Каспер Ван Дин
Ханна Дуновская
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен