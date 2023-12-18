В Санкт-Петербурге завершился второй сезон лаборатории «Ленфильм-дебют»

В Санкт-Петербурге завершила работу лаборатория «Ленфильм-дебют». Состоялся финальный питчинг, на котором выпускники второго сезона представили десять дебютных проектов перед продюсерами крупнейших отечественных кинокомпаний и студий. Почетным гостем мероприятия стал режиссер Александр Сокуров.
В качестве экспертов проекты оценивали: заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов, генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, генеральный директор «Ол Медиа Компани» Георгий Шабанов, генеральный директор кинокомпании «Телесто» Елена Гликман, ведущий продюсер киностудии Look Film Анна Тихонова, генеральный директор продюсерского центра Vita Aktiva Юлия Мишкинене, продюсер и заместитель директора Фонда «Пример Интонации» Наталья Смагина, генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Муравьева-Ерофеева, продюсер, сценарист, заведующая кафедрой продюсирования кино и телевидения СПбГИКиТ Наталья Горина, продюсер и генеральный директор кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов, генеральный продюсер киностудии Bosfor pictures Иван Яковенко и другие. А также отсматривали проекты онлайн продюсер и основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд, генеральный директор компании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный директор студии «Слон» Сабина Еремеева, генеральный директор «Пан-Атлантик Студио» Екатерина Филиппова, креативный продюсер Look Film Лариса Малюкова, продюсер кинокомпании «Гейт» Жанна Тедеева, продюсер кинокомпании SoFilm Алексей Степанов, продюсер студии «Видеопрокат» Анастасия Острикова, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, программный директор кинофестиваля «Короче» Ситора Алиева.
«В этом году снова получилось качественное емкое представление. Порадовало, что были очень разные темы, разные жанры. Многие очень уверенно выступали, шутили – зал очень тепло на это реагировал. Понятно, что дебюты такая уникальная штука, и бытует мнение, что часто это истории про личное. И в этом смысле здесь были такие проекты, но были и комедийные сценарии, что здорово, потому что, на мой взгляд, все-таки присутствует тренд на то, что дебюты становятся более жанровыми. Мы видим это и на российских, и на зарубежных фестивалях. Мне кажется, в данном случае нужен некий баланс драматических и жанровых историй. Здесь как раз были и те, и другие, что действительно круто», — подчеркнул заместитель исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Николай Ларионов.
После питчинга прошли индивидуальные встречи продюсеров с авторами заинтересовавших их работ, а также состоялись более 50 тет-а-тет сессий относительно запуска проектов в производство. Результаты переговоров станут известны позднее после окончательно согласования компаниями. Несколько историй возможно будут реализованы непосредственно «Ленфильмом». О запуске нового сезона лаборатории «Ленфильм-дебют» объявят дополнительно.
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