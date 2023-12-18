Новый год на Марсе: «Кибердеревня» вернется с праздничным эпизодом

«Кибердеревня» вернется со специальным новогодним эпизодом 23 декабря на Кинопоиске. За несколько часов до наступления 2100 года и за полгода до событий, показанных в сериале, фермер Николай пытается совершить новогоднее чудо, чтобы отметить праздник вместе с семьей, уточняют в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
По сюжету 31 декабря 2099 года по всей Солнечной системе накрывают столы и наряжают киберелки, а марсианский фермер Николай ждет к себе в гости с Земли жену и двух дочерей. Но что делать, если из-за аномальной солнечной активности отменяют все межпланетные перелеты? Новый год — праздник семейный, и Николай решает во что бы то ни стало добраться до родных. Помогут ему в этом любимая буханка «Буля», самодельный телепорт и портативная черная дыра. К роли Николая в приквеле вернется Сергей Чихачев, его жену Надю по-прежнему играет Ольга Жевакина, а дочерей — Влада Лукина и Маргарита Силаева.
«В новогоднем спецэпизоде мы перекидываем мостик между событиями, которые были показаны в сериях на YouTube и сериалом на Кинопоиске, рассказываем, с какими приключениями пришлось столкнуться Николаю вместе с семьей. Думаю, это один из наиболее эмоциональных и лиричных эпизодов, который рассказывает о разлуке космических масштабов. Зрители увидят, что Николай далеко не всегда позитивный и оптимистичный и на что он готов пойти, чтобы увидеться с близкими», — говорит Сергей Васильев.
Сериал «Кибердеревня», основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk с многомиллионной аудиторией, вышел на Кинопоиске 23 сентября 2023 года. В начале декабря состоялась телевизионная премьера «Кибердеревни» в эфире телеканала ТНТ. В топ-20 фильмов и сериалов 2023 года «Кибердеревня» заняла четвертое место и стала главной комедией года с аудиторией 3,3 миллиона подписчиков Плюса.
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