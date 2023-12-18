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Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх»

18 декабря
2023 год

Новости кино >>
18 декабря 2023
Стали известны подробности о ходе съемок художественного фильма «Руки Вверх», в котором главную роль сыграет Сергей Жуков. Музыкант также выступит в качестве продюсера, композитора и соавтора сценария. В зависимости от временного периода, артиста будут играть Влад Прохоров, Илья Русь, а также сын Жукова — Энджел. В картине, кроме того, снимется и один из основателей группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин, уточняет кинокомпания «Централ Партнершип», которая выступает дистрибьютором проекта.

Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх»
фото: кинокомпания «Централ Партнершип»

По сюжету накануне большого концерта «Руки Вверх!» на солиста Сергея Жукова совершается покушение. Ему удается избежать пули, но что, если это не чудо, а холодный расчет, и цель стрелявшего — запугать артиста? За расследование берется старший следователь Павлов, уверенный, что искать преступника нужно в прошлом Жукова. Ему предстоит раскрыть тайну покушения, вспоминая историю группы и узнавая новые факты из биографии музыканта.

В фильме также снимаются Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако, Валентина Ляпина и другие. Над проектом работают студия Yellow, Black and White, кинокомпания ТЕМП, «Руки Вверх Продакшн» и онлайн-кинотеатр START. Съемки фильма начаись в родном городе Сергея Жукова Димитровграде (Ульяновская область).

«Когда делишься чем-то личным и важным, нужно быть очень осторожным, ведь воспоминания невозможно достоверно зафиксировать, их можно лишь постараться воспроизвести. Но наша задача — максимально погрузить зрителя в декорации моей жизни, в те эмоции, которые я испытывал. Конечно, я не могу запустить всех в свою голову, но я отдам все, что есть в моем сердце», – подчеркивает Сергей Жуков.

Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх»
фото: кинокомпания «Централ Партнершип»

Съемочную группу проекта возглавил режиссер из Казахстана Аскар Узабаев. Продюсерами картины выступили Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Евгений Мишиев. За сценарий отвечают Сергей Калужанов и Михаил Погосов при участии Сергея Жукова, Вадима Бакунева и Алексея Екса.

«Это семейное и музыкальное кино, которого сейчас очень мало. Сергей вкладывает в проект всю душу, для написания сценария он отдал нам свои дневники и тетради. Но стоит отметить, что картина не является байопиком в традиционном его понимании, часть сюжета вымышлена. Именно художественный вымысел позволил перескакивать в разные временные периоды и показывать самые яркие моменты истории», — рассказывает Михаил Погосов.

Съемки фильма охватывают широкую географию, включая Москву, Сочи, Самару, Димитровград. В картину также войдут эпизоды из летнего концерта «Руки вверх!» в «Лужниках», где собрались 75 тысяч фанатов группы. Выход ленты в широкий прокат запланирован на 2024 год.
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Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх» фотографии
Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх» фотографии
Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх» фотографии
Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх» фотографии
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