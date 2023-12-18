Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх»

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Новости кино

У сериала «Слово пацана» будет другой финал, который выйдет позже запланированной даты

Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев сообщили, что вносят авторские изменения в последние эпизоды