Ушел из жизни актер, танцор и шоумен Дмитрий Красилов

В Москве умер актер театра и кино, танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный по клипу на песню «Uno» группы Little Big. Об этом сообщает ТАСС. По информации собеседника агентства из оперативных служб, смерть 29-летнего артиста, предварительно, «наступила в результате сердечной недостаточности».
фото: кадр из клипа Uno
Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске Алтайского края. В 2020 году окончил факультет социально-культурных и информационных технологий Алтайского государственного института культуры. Широкую известность приобрел благодаря участию в 4-м сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ и съемке в клипе Little Big на песню «Uno», с которой группа должна была представлять Россию на «Евровидении». Конкурс отменили из-за пандемии, но клип стал самым популярным видео на YouTube-канале «Евровидения» за всю его историю. Дмитрий Красилов, получивший прозвище «Пухляш», обзавелся многочисленными фанатами.
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