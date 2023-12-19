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Новый «Ван-Пис», возвращение «Человека-бензопилы», пришельцы-«бананокрады»: главные анонсы Jump Festa 2024

19 декабря
2023 год

Новости кино >>
19 декабря 2023

Как обычно, под конец года в Токио прошло долгожданное мероприятие для поклонников манги и аниме — Jump Festa. Именно здесь Гэгэ Акутами, автор «Магической битвы», торжественно объявил, что манга выходит на финишную прямую — и в следующем году, скорее всего, завершится. О том, что именно нас ожидает в 2024 году (и не только), чуть подробнее расскажем ниже.


Студия MAPPAДороро», «Адский рай») анонсировала полнометражное продолжение «Человека-бензопилы». Подробностей о творческой группе пока нет, но есть тизер. Фильм адаптирует главы с 40 по 52 манги Тацуки Фудзимото и раскроет отношения Дэндзи и загадочной девушки Резе. Ее, как и было обещано, озвучит Рэйна Уэда (Миё Саймори из сериала «Мой счастливый брак», Канао Цуюри из «Истребителя демонов»). Сам мангака обмолвился, что, работая над аркой, вдохновлялся аниме «Оборотни» легендарного Мамору Осии.


К 25-летию сериала «Ван-Пис» Wit StudioСемья шпиона», «Рейтинг короля») снимет новый сериал по мотивам манги Эйитиро Оды. Разумеется, для Netflix, которому, очевидно, пришелся по душе успех игрового сериала с тем же названием. Ремейк начнется с вводной Саги Ист Блю и будет представлять более современную адаптацию с использованием передовых визуальных технологий. Сотрудники проекта обещают сделать «всё возможное, чтобы сериал понравился не только фанатам, но и поколениям, которые будут соприкасаться с аниме «Ван-Пис» в будущем». Неудобного вопроса о возможном конфликте легендарного здравствующего сериала на тысячу эпизодов и его потенциально популярной реактулизации, к сожалению, задать было некому. Смотрим трейлер (у нас — с русскими субтитрами).


Студия A-1 PicturesГоспожа Кагуя: в любви как на войне», «Темный дворецкий») представила свежий проморолик ко второму сезону «Магии и мускулов». Невозмутимого фаната профитролей в школе магии Мэша Бёрндэда ждут новые испытания: атлетичному студенту предстоит столкнуться с третьекурсником и любителем соуса тартар Маргаретом Макароном, чьим голосом станет Такэхито Коясу (Крафт из «Провожающей в последний путь Фрирен», Тодзи Фусигуро из «Магической битвы»), и обладателем четырех золотых монет Карпаччо Ло-яном — его сэйю Коки Утияма (Хироси Кидо из «Баракамона», Рэй Сува из «Папаш-дружбанов»). Эндинг Tokyo's Way! исполнит музыкальный коллектив Shiritsu Ebisu ChuugakuСкрытое сокровище Нананы»).


Анонсированный недавно сериал «Дандадан» от студии Science SARUЧеловек-дьявол: Плакса», «Ину-о») обзавелся новым трейлером. Невероятные приключения старшеклассницы Момо Аясэ из семьи медиумов и ярого фанатика внеземных цивилизаций Кэна Такакуры начнутся в октябре следующего года. После похищения инопланетными извращенцами, девушка открывает в себе скрытые экстрасенсорные способности, а Кэн вынужден преследовать Турбо-бабку, чтобы снять проклятие и вернуть очень важную часть своего тела. У трейлера всё на месте — и русские субтитры тоже.

Новый «Ван-Пис», возвращение «Человека-бензопилы», пришельцы-«бананокрады»: главные анонсы Jump Festa 2024

Персонажей озвучат:

Момо Аясэ — Сион Вакаяма (Юкари из «Предсмертного списка зомби», Такина Иноуэ из «Ликорис Рекойл»).
Кэн Татакура — Нацуки Ханаэ (Хироси Одакава из «Необычного такси», Икки Нико из «Синей тюрьмы: Блю Лок»).
Турбо-бабка — Маюми Танака (Падзу из «Небесного замка Лапуты», Филлида из «Невесты чародея»).
Пришелец Серпояна — Кадзуя Накаи (Робин Инадзаки из «Иллюзии рая», майор Майлз из «Стального алхимика: Братство»).


Дремлющий «Кайдзю номер восемь» снова подает признаки жизни. Студия Production I.GВолейбол!!», «Брошенный кролик») показала очередной трейлер — у нас также с русскими субтитрами (предыдущие смотрим тут и тут). В недалеком постапокалиптическом будущем все города мира подвержены нападениям смертоносных кайдзю. Кафка Хибино, специалист по очистке улиц от тел поверженных чудищ, всегда мечтал вступить в специальное военное подразделение, но по стечению обстоятельств сам становится монстром.

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В ролях:

Кафка Хибино — Масая Фукуниси (Сумида из «Голубого периода», Фукускэ Омори из «Детектива Конана»).
Мина Асиро — Асами Сэто (Фрилл Сирануй из «Звездного дитя», Май Сакурадзима из «Этого глупого свина»).
Рэно Итикава — Ватару Като (Тока Скотт из «Герой мёртв!», Рэнтаро Айдзё из сериала «100 девушек, которые очень тебя любят»).
Кикору Синомия — Ай Файруз (Джолин Куджо из «Каменного океана», Пауэр из «Человека-бензопилы»).
Сосиро Хосина — Кэнго Каваниси (Гэн Асагири из «Доктора Стоуна», Косукэ Сакаки из «Почувствуй ветер»).


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