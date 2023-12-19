Новый «Ван-Пис», возвращение «Человека-бензопилы», пришельцы-«бананокрады»: главные анонсы Jump Festa 2024

Как обычно, под конец года в Токио прошло долгожданное мероприятие для поклонников манги и аниме — Jump Festa
. Именно здесь Гэгэ Акутами
, автор «Магической битвы»
, торжественно объявил, что манга выходит на финишную прямую — и в следующем году, скорее всего, завершится. О том, что именно нас ожидает в 2024 году (и не только), чуть подробнее расскажем ниже.
Студия MAPPA
(«Дороро
», «Адский рай
») анонсировала полнометражное продолжение «Человека-бензопилы
». Подробностей о творческой группе пока нет, но есть тизер. Фильм адаптирует главы с 40 по 52 манги Тацуки Фудзимото
и раскроет отношения Дэндзи
и загадочной девушки Резе. Ее, как и было обещано
, озвучит Рэйна Уэда
(Миё Саймори
из сериала «Мой счастливый брак
», Канао Цуюри
из «Истребителя демонов
»). Сам мангака обмолвился, что, работая над аркой, вдохновлялся аниме «Оборотни
» легендарного Мамору Осии
.
К 25-летию сериала «Ван-Пис
» Wit Studio
(«Семья шпиона
», «Рейтинг короля
») снимет новый сериал по мотивам манги Эйитиро Оды
. Разумеется, для Netflix
, которому, очевидно, пришелся по душе успех
игрового сериала с тем же названием
. Ремейк начнется с вводной Саги Ист Блю
и будет представлять более современную адаптацию с использованием передовых визуальных технологий. Сотрудники проекта обещают сделать «всё возможное, чтобы сериал понравился не только фанатам, но и поколениям, которые будут соприкасаться с аниме «Ван-Пис» в будущем
». Неудобного вопроса о возможном конфликте легендарного здравствующего сериала на тысячу эпизодов и его потенциально популярной реактулизации, к сожалению, задать было некому. Смотрим трейлер (у нас — с русскими субтитрами).
Студия A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Темный дворецкий
») представила свежий проморолик ко второму сезону «Магии и мускулов
». Невозмутимого фаната профитролей
в школе магии Мэша Бёрндэда
ждут новые испытания: атлетичному студенту предстоит столкнуться с третьекурсником и любителем соуса тартар Маргаретом Макароном, чьим голосом станет Такэхито Коясу
(Крафт
из «Провожающей в последний путь Фрирен
», Тодзи Фусигуро
из «Магической битвы
»), и обладателем четырех золотых монет Карпаччо Ло-яном — его сэйю Коки Утияма
(Хироси Кидо из «Баракамона
», Рэй Сува
из «Папаш-дружбанов
»). Эндинг Tokyo's Way!
исполнит музыкальный коллектив Shiritsu Ebisu Chuugaku
(«Скрытое сокровище Нананы
»).
Анонсированный
недавно сериал «Дандадан
» от студии Science SARU
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Ину-о
») обзавелся новым трейлером. Невероятные приключения старшеклассницы Момо Аясэ из семьи медиумов и ярого фанатика внеземных цивилизаций Кэна Такакуры начнутся в октябре следующего года. После похищения инопланетными извращенцами, девушка открывает в себе скрытые экстрасенсорные способности, а Кэн вынужден преследовать Турбо-бабку, чтобы снять проклятие и вернуть очень важную часть своего тела. У трейлера всё на месте — и русские субтитры тоже.
Персонажей озвучат:
Момо Аясэ — Сион Вакаяма
(Юкари
из «Предсмертного списка зомби
», Такина Иноуэ
из «Ликорис Рекойл
»).
Кэн Татакура — Нацуки Ханаэ
(Хироси Одакава
из «Необычного такси
», Икки Нико
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»).
Турбо-бабка — Маюми Танака
(Падзу
из «Небесного замка Лапуты
», Филлида из «Невесты чародея
»).
Пришелец Серпояна — Кадзуя Накаи
(Робин Инадзаки
из «Иллюзии рая
», майор Майлз из «Стального алхимика: Братство
»).
Дремлющий «Кайдзю номер восемь
» снова подает признаки жизни. Студия Production I.G
(«Волейбол!!
», «Брошенный кролик
») показала очередной трейлер — у нас также с русскими субтитрами (предыдущие смотрим тут
и тут
). В недалеком постапокалиптическом будущем все города мира подвержены нападениям смертоносных кайдзю. Кафка Хибино, специалист по очистке улиц от тел поверженных чудищ, всегда мечтал вступить в специальное военное подразделение, но по стечению обстоятельств сам становится монстром.
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«Моб Психо 100» — самый известный телепат Земли
В ролях:
Кафка Хибино — Масая Фукуниси
(Сумида из «Голубого периода
», Фукускэ Омори из «Детектива Конана
»).
Мина Асиро — Асами Сэто
(Фрилл Сирануй
из «Звездного дитя
», Май Сакурадзима из «Этого глупого свина
»).
Рэно Итикава — Ватару Като
(Тока Скотт
из «Герой мёртв!
», Рэнтаро Айдзё
из сериала «100 девушек, которые очень тебя любят
»).
Кикору Синомия — Ай Файруз
(Джолин Куджо
из «Каменного океана
», Пауэр
из «Человека-бензопилы
»).
Сосиро Хосина — Кэнго Каваниси
(Гэн Асагири
из «Доктора Стоуна
», Косукэ Сакаки из «Почувствуй ветер
»).
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