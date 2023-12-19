Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри

19 декабря
2023 год

Новости кино >>
19 декабря 2023

Не стало американского актера и продюсера Джеймса Маккаффри, получившего известность благодаря титульной роли в игровой трилогии Max Payne. Он скончался в возрасте 65 лет 17 декабря вечером в окружении друзей и семьи, уточняет TMZ.


Причиной смерти стал рак — у Маккафри диагностировали множественную миелому.

Джеймс Маккаффри родился 30 ноября 1958 года в Олбани. Выпускник Актерской студии дебютировал в комедии «Лучшее в Нью-Йорке», снятой в 1987-м. На его счету 102 роли в кино, на телевидении и в видеоиграх. Актера можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Гражданские войны», «Контракт на убийство», «Правда о кошках и собаках», «Секс в большом городе», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок. Преступные намерения», «Американское великолепие», «Она ненавидит меня», «Спаси меня», «Форс-мажоры», «Любовь вслепую», «Джессика Джонс» и «Город банд». Супруг актрисы Рошель Бостром.



Голос Джеймса Маккаффри хорошо знаком геймерам. Актер на протяжении более 20 лет сотрудничал с компанией Remedy Entertainment, начиная с Max Payne, чья первая часть вышла в 2001-м. В серии Alan Wake он озвучил Тома Зейна и Алекса Кейси, а в Control — Захарию Тренча. Кроме того, ему досталась роль агента ФБР Джека Талиенте в экранизации «Макса Пэйна» с Мэттом Дэймоном.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти нашего любимого друга и соратника Джеймса МакКэффри, культового голоса Макса Пейна и Алекса Кейси. Его необыкновенный талант не только вдохнул жизнь в наших персонажей, но и оказал неизгладимое влияние на наше сообщество. Мы присоединяемся к его семье в их горе», — говорится в официальном сообщении Remedy в одной из социальных сетей.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джесси Фейден в шутере Control заговорила по-русски
Игру Alan Wake адаптируют для телевидения
Поиск по меткам
игры
персоны
Мэтт ДэймонДжеймс Маккаффри
фильмы
Американское великолепиеГород бандГражданские войныДжессика ДжонсЗакон и порядок. Преступные намеренияЗакон и порядок: Специальный корпусКонтракт на убийствоЛюбовь вслепуюМакс ПэйнОна ненавидит меняПравда о кошках и собакахСекс в большом городеСпаси меняФорс-мажоры

фотографии >>
«Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри фотографии
Control
с главой компании Remedy Entertainment Сэмом Лейком
«Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.
Валерий Елисеев
15 декабря ушёл из жизни актёр Валерий Елисеев.
Ги Маршан
15 декабря ушёл из жизни актёр, композитор Ги Маршан.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Виктория Кобленко
Скотт Коэн
Кен Марино
Алисса Милано
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?