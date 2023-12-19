«Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри

Не стало американского актера и продюсера Джеймса Маккаффри
, получившего известность благодаря титульной роли в игровой трилогии Max Payne. Он скончался в возрасте 65 лет 17 декабря вечером в окружении друзей и семьи, уточняет TMZ
.
Причиной смерти стал рак — у Маккафри диагностировали множественную миелому.
Джеймс Маккаффри родился 30 ноября 1958 года в Олбани. Выпускник Актерской студии дебютировал в комедии «Лучшее в Нью-Йорке», снятой в 1987-м. На его счету 102 роли в кино, на телевидении и в видеоиграх. Актера можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Гражданские войны
», «Контракт на убийство
», «Правда о кошках и собаках
», «Секс в большом городе
», «Закон и порядок: Специальный корпус
», «Закон и порядок. Преступные намерения
», «Американское великолепие
», «Она ненавидит меня
», «Спаси меня
», «Форс-мажоры
», «Любовь вслепую
», «Джессика Джонс
» и «Город банд
». Супруг актрисы Рошель Бостром.
Голос Джеймса Маккаффри хорошо знаком геймерам. Актер на протяжении более 20 лет сотрудничал с компанией Remedy Entertainment, начиная с Max Payne, чья первая часть вышла в 2001-м. В серии Alan Wake он озвучил Тома Зейна и Алекса Кейси, а в Control — Захарию Тренча. Кроме того, ему досталась роль агента ФБР Джека Талиенте в экранизации «Макса Пэйна
» с Мэттом Дэймоном
.
«Мы глубоко опечалены известием о смерти нашего любимого друга и соратника Джеймса МакКэффри, культового голоса Макса Пейна и Алекса Кейси. Его необыкновенный талант не только вдохнул жизнь в наших персонажей, но и оказал неизгладимое влияние на наше сообщество. Мы присоединяемся к его семье в их горе», —
говорится в официальном сообщении Remedy
в одной из социальных сетей.
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