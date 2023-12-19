Российский фильм «Пепел и доломит» попал в программу Роттердамского кинофестиваля

анонс

Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым

Звезде игровой трилогии Max Payne было 65 лет

«Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри

19 декабря

Новый «Ван-Пис», возвращение «Человека-бензопилы», пришельцы-«бананокрады»: главные анонсы Jump Festa 2024

Тизеры того, что мы обязательно будем смотреть в следующем году