Российский фильм «Пепел и доломит» попал в программу Роттердамского кинофестиваля

Российская картина «Пепел и доломит» Томы Селивановой
включена в программу Роттердамского международного кинофестиваля, который пройдет с 25 января по 4 февраля. Как указано на сайте
смотра, лента попала в секцию полнометражных дебютов Bright Future.
По сюжету драмы кинорежиссер Дина приглашает в свой проект немецкого музыканта Йохана. Они едут в экспедицию по России и снимают места коллективной памяти человеческой утраты и потери. Между ними возникает чувство влюбленности, но у них слишком разные цели в этом путешествии.
Кроме того, в фестивальную программу короткого и среднего метра вошел
фильм Лилии Филиной «Магия и пропаганда».
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