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Российский фильм «Пепел и доломит» попал в программу Роттердамского кинофестиваля

19 декабря
2023 год

Новости кино >>
19 декабря 2023
Российская картина «Пепел и доломит» Томы Селивановой включена в программу Роттердамского международного кинофестиваля, который пройдет с 25 января по 4 февраля. Как указано на сайте смотра, лента попала в секцию полнометражных дебютов Bright Future.

Российский фильм «Пепел и доломит» попал в программу Роттердамского кинофестиваля
фото: iffr.com

По сюжету драмы кинорежиссер Дина приглашает в свой проект немецкого музыканта Йохана. Они едут в экспедицию по России и снимают места коллективной памяти человеческой утраты и потери. Между ними возникает чувство влюбленности, но у них слишком разные цели в этом путешествии.

Кроме того, в фестивальную программу короткого и среднего метра вошел фильм Лилии Филиной «Магия и пропаганда».
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